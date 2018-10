Baviera, l'uragano Katrina dei Verdi e il crollo dei partiti tradizionali

Un terremoto politico la cui potenza potrebbe propagarsi su Berlino anche se per valutare la tenuta della Grosse Koalition si dovrà comunque attendere le amministrative in Assia, il 28 ottobre prossimo.

La Baviera cambia volto e i Verdi diventano la seconda forza del Land , stando alle ultime proiezioni ufficiali sulle elezioni del rinnovo del Parlamento locale in Germania. Il crollo dei cristiano sociali di Horst Seehofer al 37,4% e il tonfo per i socialdemocratici di Angela Merkel, spodestati dagli ecologisti, rendono infatti la festa dei Verdi ancora più sonora,

La situazione è insomma spinosa e non solo per i cristiano sociali. Ne è perfettamente consapevole la cancelliera Merkel che ha affermato di volersi ricandidare alla guida della Cdu a dicembre. Per nulla trascurabile poi è l'avanzata nel sud della Germania dell'ultradestra, con l'ingresso nel parlamento regionale di Alternative fuer Deutschland, che come i Verdi conquista le due cifre ma senza i risultati clamorosi che sperava.

In Italia le reazioni hanno proiezioni diverse. Per Matteo Salvini, "in Baviera ha vinto il cambiamento e ha perso l'Unione europea". Per l'ex premier Paolo Gentiloni è invece tutta soddisfazione che esprime in un tweet: "comunque bello vedere i Verdi prendere quasi il doppio dei voti della destra sovranista. Un messaggio anche per noi".