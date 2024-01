Il candidato del partito di estrema destra Afd era dato per favorito, ma ha perso al ballottaggio contro l'avversario del Cdu

Sconfitta a sorpresa per il partito di estrema destra Alternativa per la Germania in un distretto della Turingia, dove nel fine settimana si è tenuto il ballottaggio delle elezioni amministrative.

Il candidato dell'Afd Uwe Thrum ha perso per poco la corsa per la poltrona di amministratore nel distretto di Saale-Orla a favore del rappresentante dei cristiano-democratici della Cdu Christian Herrgott, dato per sfavorito.

Sembrerebbe una notizia marginale, ma le elezioni sono state seguite con grande attenzione dai giornali nazionali e internazionali perché sono state **le prime dopo la pubblicazione dell'inchiesta**del sito tedesco di giornalismo investigativo Correctiv che aveva rivelato l'esistenza di un progetto segreto per deportare in massa gli immigrati in cui erano coinvolti alcuni membri dell'Afd.

Lo scandalo ha suscitato massicce proteste contro il partito e più in generale l'estremismo di destra in tutto il Paese e la tornata elettorale era considerata un test per capire se questo avesse intaccato o rafforzato la popolarità dell'Afd, tra l'altro particolarmente apprezzato in Turingia.

Secondo i socialdemocratici, la sconfitta del partito è stata causata proprio "dalla mobilitazione della società civile". Un sondaggio dell’istituto tedesco Insa, realizzato poco dopo l’inizio delle manifestazioni, ha segnalato un calo delle intenzioni di voto per l’Afd.

Il partito, la cui popolarità è aumentata costantemente negli ultimi anni, vanta un consenso a livello nazionale pari a circa il 23 per cento, ma che va oltre il 30 per cento nei sei Stati dell'ex Germania dell'Est, tra cui la Turingia, la Sassonia e il Brandeburgo.

Solo un mese fa i sondaggi mostravano il partito in testa in tutte e tre le regioni, dati che destano non poca preoccupazione tra le altre forze politiche, dal momento che il prossimo settembre si voterà in tutti e tre gli Stati.