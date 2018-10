Fischer e von der Leyen: "Il dilemma europea della forza disarmata tedesca"

In questa puntata di Uncut siamo Berlino per cercare di capire perché sia così difficile per la Germania prendersi le sue responsabilità in Europa e nel mondo. Ospiti dell'europarlamentare Daniel Cohn-Bendit l'ex ministro degli esteri tedesco Joschka Fischer e l'attuale ministra della difesa Ursula von der Leyen. Una chiacchierata, come sempre: Uncut! Senza tagli! Con loro parleremo di sicurezza, lotta al terrorismo, del ruolo della Germania in UE, di Unione Europea e di economia.

Il rafforzamento della Germania nell'UE

Mai come in questo momento risulta opportuno far avanzare l'Europa. È fondamentale. Secondo l'ex ministro Fischer stiamo assistendo all'emergere di un nuovo ordine mondiale con l'asse spostato verso l'Asia Orientale e il Pacifico. La dimensione transatlantica si ridurrà. L'Europa... tutti i megatrend globali - tecnologia, demografia, tutto, la divisione del potere, vanno nel senso del nostro declino. "Consiglierei alla Germania di agire da sola, ma solo integrata in seno all'Europa e all'alleanza occidentale, insieme alla Francia. Questo sta già accadendo. Qualche tempo fa non avrei mai immaginato che oggi ci sarebbero state truppe tedesche in Mali. Penso che sia positivo. È la decisione giusta e non si può lasciare solo alla Francia il compito di guidare la lotta al terrorismo in Africa occidentale."

Chi è Joschka Fischer

Nasce a Gerabronn il 12 aprile 1948