_Esistono profonde differenze a livello di democrazia in termini di società libera e aperta - _ha detto la Merkel - ma più che incomprensioni si tratta di visioni diverse e divergenze. Visibili nel momento in cui ci sono ancora dei cittadini tedeschi nelle carceri turche, ma va pure oltre .

Nonostante le polemiche, la visita di Erdogan a Berlino è un imporatnte passo avanti nella normalizzazione dei rapporti tra Germania e Turchia . Storicamente non facili sul piano politico, economico e culturale, le relazioni tra i due paesi si sono deteriorate negli ultimi anni, soprattutto dopo il tentativo di colpo di Stato avvenuto in nel 2016.

Non posso interferire nel sistema giudiziario tedesco o criticarlo cosi come nessuno può interferire nel sistema giudiziario turco. La giustizia turca è indipendente ed io non posso far altro che rispettarne le decisione - ha detto Erdogan

Un bilaterale che è stata anche l'occasione per rilanciare la cooperazione economica tra i due paesi. Erdogan aveva minacciato di disdire la conferenza, se il giornalista turco Can Dundar che vive in esilio a Berlino, avesse partecipato. L'uomo avrebbe fatto sapere che non sarebbe andato all'evento qualche ora prima della conferenza stampa.