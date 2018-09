Troppi turisti, su gli affitti: il dramma degli sfrattati di Porto

I prezzi degli affitti che galoppano a causa dei tanti visitatori mentre gli stipendi restano al palo. Il risultato è un dramma sociale che si consuma in silenzio a un passo dalle vie affollate di turisti.

I cittadini di Porto e Lisbona in Portogallo rivendicano il diritto di vivere nelle loro città, città dove ormai il numero di turisti in relazione al numero di abitanti ha superato Londra e Barcellona (9 turisti per ogni residente a Lisbona, 8 a 1 a Porto contro i 4 turisti per abitante di Londra e i 5 a 1 di Barcellona).

I prezzi degli affitti sono saliti del 20% nel primo trimestre di quest'anno.

Paula Magalhães, residente a Porto, dice: "Si stanno prendendo tutto! Non solo da noi ma anche da Porto, dai miei figli. Cosa possiamo fare? Non so perché un turista che arriva solo per 5 giorni vale più di me e dei miei bambini, noi manteniamo vive le tradizioni di Porto".

Un anno e mezzo fa, questa donna ha dovuto lasciare l'appartamento in cui viveva con il suo compagno e i loro tre figli, quando il padrone di casa ha chiesto un aumento del 25% dell'affitto. Ora vivono nella casa dei genitori di lei: una camera da letto e un soggiorno per sette persone.