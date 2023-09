Di Euronews Portugal - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

Negli ultimi tempi si è verificata un'improvvisa impennata del costo della vita in Portogallo e intere famiglie del ceto medio portoghese non ce la fanno più. Qualcuno è persino costretto a vivere in tenda. Ma senza figli, tolti dagli assistenti sociali...

Era l'ultimo baluardo europeo contro il caro-vita, ma ora anche il Portogallo si sta purtroppo adeguando al resto dell'Europa.

Per esempio, con l'aumento degli affitti di case e appartamenti.

Con metà della popolazione che guadagna appena 1.000 euro al mese e una stanza singola che costa circa 600 euro, i conti, ovviamente, non tornano.

E intere famiglie sono persino costretto a vivere in tenda.

Una situazione insopportabile.

Nel parco Quinta dos Ingleses, a Carcavelos, località balneare della costa di Lisbona, si è creata una vera e propria tendopoli, che ora le autorità vogliono rimuovere con la forza.

"Mi hanno tolto i figli"

Racconta amaramente Daniela, che vive in tenda:

"Ho due figli. Abbiamo cercato aiuto, ma quando abbiamo chiesto sostegno hanno scoperto che vivevamo negli ostelli e ci hanno detto che avevamo tre settimane per cercare casa, altrimenti... Non abbiamo fatto in tempo e ci hanno tolto la custodia dei nostri figli. Almeno fino a quando non sarà risolta la situazione della casa posso vederli solo una volta alla settimana".

"Finché non risolvo il problema della casa, posso vedere i miei figli solo una volta alla settimana". Screenshot Video

Ma quanto costa la vita in Portogallo, ora?

I conti li fa Andreia Costa. Anche lei vive in tenda:

"Io pagavo 400 euro e prendevo in media 800 euro al mese. Ora ne pago 450, solo per l'affitto. Poi ci aggiungo 40 euro per l'abbonamento dell'autobus e 150 euro al mercato...

Non è proprio possibile!"

"Non è possibile arrivare a fine mese". Screenshot Video

Il governo cosa fa?

E la situazione sta addirittura peggiorando.

Affitti e inflazione alle stelle, in Portogallo.

Le associazioni per l'edilizia abitativa popolare e i gruppi di sostegno ai redditi bassi chiedono al governo diAntónio Costa di intervenire.Subito.

