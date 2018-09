Theresa May: "Non spaccherò il Paese"

"Sì a nuove proposte, ma si rispetti il referendum. Non spaccherò il Paese"

Pronti a formulare nuove proposte, ma nel rispetto del referendum e senza spaccare il Paese. All'indomani della bocciatura del piano di Londra sulla Brexit, incassata dai leader europei riuniti a Salisburgo, la premier britannica Theresa May si dice pronta alla ricerca di un compromesso, ma mette i paletti.

"Qualsiasi soluzione che non rispettasse i risultati del referendum e che finisse per spaccare in due il nostro paese - ha detto -, sarebbe una soluzione sbagliata. Come ho sempre detto: nessun accordo è sempre meglio di un cattivo accordo. All'Unione Europea sia chiaro che non stravolgerò i risultati del referendum e che non spaccherò in due il mio paese. Abbiamo bisogno di un impegno serio per risolvere i due grandi nodi di questi negoziati - la definizione di una zona di libero scambio e i confini tra Irlanda e Irlanda del Nord. E noi siamo pronti." "Al momento siamo in un vicolo cieco - ha poi ammesso la May - ma nessuna delle parti può chiedere all'altra l'impossibile".

Il prestigioso quotidiano britannico The Guardian mette l'accento sulla "richiesta di rispetto" di Theresa May all'Unione Europea

Theresa May ha inoltre detto di essersi sempre rapportata "con rispetto" all'Unione Europea e di ritenere quindi che il Regno Unito si attende quindi un pari trattamento. "Non è accettabile rifiutare le proposte della controparte, senza spiegare il perché di tale rifiuto", ha in sintesi detto la premier britannica, invitando anche l'Europa a formulare delle controproposte.