Trump, valutiamo militari Usa in Polonia

L'amministrazione Trump offre lo spettacolo di una salda alleanza con Varsavia. Gli Usa infatti stanno esaminando la richiesta di una presenza militare permanente in Polonia proprio nel momento in cui la Commissione UE ha ribadito le sue preoccupazioni sullo stato di diritto nel Paese.

"La Russia ha agito molto aggressivamente nell'est Europa, i polacchi hanno rispetto per la forza che mostriamo, specialmente in questo momento in cui godiamo di grande forza", ha detto Donald Trump in una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il presidente polacco Andrzej Duda, che scherzando un po' (ma non tanto) sul nome della base ha affermato:

"Ho detto al presidente Trump che vorrei costruire una base americana permanente in Polonia che chiameremo il Forte Trump".

Secondo Trump, la Polonia sarebbe pronta a pagare miliardi di dollari per supportare una base Usa permanente nel suo territorio: almeno 2 sono infatti miliardi i dollari sul tavolo delle negoziazioni.