Polonia: scade a mezzanotte il termine per rispondere sullo stato di diritto

Varsavia ha le ore contate per rispondere alle pressioni di Bruxelles. Scade a mezzanotte divenerdìi il termine per giustificare l'adozione della controversa riforma del sistema giudiziario. A dicembre 2017 la Commissione europea aveva avviato un procedimento di infrazione contro la Polonia per timore che la riforma potesse influire sull'indipendenza della magistratura. Varsavia aveva già affermato che si trattava di migliore l'efficienza e la responsabilità dei giudici, rimuovendo quelli in carica sin dal regime comunista.Martedì, i ministri degli stati membri discuteranno della possibilità di attivare l'articolo 7 e introdurre sanzioni contro la Polonia, tra cui la perdita del diritto di voto in seno al Consiglio europeo.