Per gli USA la corte penale internazionale dell'Aia è morta

E' senza precedenti l'attacco che il governo degli Stati Uniti lancia contro la Corte Penale Internazionale dell'Aja che è minacciata di sanzioni se tenta di perseguire i militari americani su presunti reati commessi in Afghanistan.

"Lasceremo che la Corte Penale Internazionale muoia da sola, del resto per noi questa corte internazionale non conta più nulla" ha tuonato il referente per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton.

L'alzata di scudi da parte americana viene dopo la notizia che corte del'Aia intende indagare sui crimini di guerra in Afghanistan e la richiesta da parte palestinese di portare Israele davanti alla corte dell'aia per via delle violazioni dei diritti umani a Gaza e nella Cisgiordania occupata.

In risposta a queste ultime accuse Bolton ha detto che gli Stati Uniti stanno chiudendo la missione diplomatica palestinese a Washington.

Va segnalato che gli Stati Uniti non hanno mai ratificato il trattato istitutivo della Corte.