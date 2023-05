Festival di Cannes: Jennifer Lawrence e Alicia Vikander sul red carpet

Sfilano sul red carpet della 76esima edizione del festival di Cannes le attrici premi oscar Jennifer Lawrence e Alicia Vikander, la prima nei panni di produttrice del documentario "Bread and Roses", sulle donne in Afghanistan, la seconda come attrice protagonista del film in concorso per la Palma d'Oro "Firebrand", un thriller storico su Catherine Parr, sesta e ultima moglie del regnante britannico Enrico VIII.

Sfilano sul red carpet della 76esima edizione del festival di Cannes le attrici premi oscar Jennifer Lawrence e Alicia Vikander, la prima nei panni di produttrice del documentario "Bread and Roses", sulle donne in Afghanistan, la seconda come attrice protagonista del film in concorso per la Palma d'Oro "Firebrand", un thriller storico su Catherine Parr, sesta e ultima moglie del regnante britannico Enrico VIII. Il documentario prodotto da Lawrence e Justine Ciarrochi, è stato diretto dalla regista afghana Sahra Mani, e descrive il deterioramento delle condizioni delle donne da quando i talebani hanni ripreso il controllo del paese nell'agosto del 2021. Il film dedicato a Catherine Parr, diretto dal regista Karim Aïnouz, si basa sull'omonimo romanzo di Elizabeth Fremantle, ambientato in Inghilterra tra il 1543 e il 1547. Un dramma storico che racconta la realtà di palazzo dell'epoca intorno al famoso Enrico VIII, interpretato nel film da Jude Law.