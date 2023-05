Senegal: proteste e scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, morto un poliziotto

Proteste e scontri tra Polizia e sostenitori di Ousmane Sonko scoppiano nella città senegalese di Ziguinchor, il giorno prima che l'oppositore 48enne debba comparire in tribunale.

Il politico è sotto processo per il presunto stupro di una dipendente di un salone di bellezza, dove si recava per farsi massaggiare.

Un poliziotto è morto durante le proteste, schiacciato da uno dei veicoli blindati, secondo la Polizia.

"Siamo qui oggi per difendere la democrazia senegalese, per mostrare al mondo che Ousmane Sonko non può essere l'agnello sacrificale di Macky Sall", afferma il sindaco di Kafoutine, David Diatta.