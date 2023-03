Francia: nono giorno di proteste contro riforma delle pensioni

La riforma delle pensioni in Francia è legge. Di fronte all’innalzamento dell’aspettativa di vita, l’età pensionabile a 62 anni è diventata anacronistica e, di fatto, troppo costosa per lo Stato. Si andrà quindi in pensione a 64 anni e non più a 62 dal 2030. Cioè fra 7 anni. Nel frattempo l’età salirà gradualmente di 3 mesi ogni anno.

La riforma delle pensioni in Francia è legge. Di fronte all’innalzamento dell’aspettativa di vita, l’età pensionabile a 62 anni è diventata anacronistica e, di fatto, troppo costosa per lo Stato. Si andrà quindi in pensione a 64 anni e non più a 62 dal 2030. Cioè fra 7 anni. Nel frattempo l’età salirà gradualmente di 3 mesi ogni anno. Riforma delle pensioni, notte di scontri in Francia

Riforma delle pensioni in Francia, Macron conferma sarà applicata entro la fine dell'anno I sindacati non ci stanno e promettono lotta ad oltranza.