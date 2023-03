È un discorso molto atteso. Emmanuel Macron rilascerà un'intervista questo mercoledì 22 marzo 2023 alle 13:00 dal Palazzo dell'Eliseo, intervista che sarà trasmessa su TF1 e France 2, i due canali tv più seguiti oltralpe, condotta dai giornalisti Marie-Sophie Lacarrau e Julian Bugier.

L'ora di pranzo per l'intervista non lascia intravedere nessuna concessione da parte del presidente, che finora ha sostenuto il governo di madame Elisabeth Borne, ha detto di non voler sciogliere il parlamento e difende a denti stretti la sua riforma. Riforma che d'altra parte aveva annunciato in campagna elettorale e che ritiene necessaria per la tenuta futura del sistema previdenziale francese.

Molto però è ancora possibile, e nell'intervista delle 13 potrebbe decidere di sacrificare il primo ministro, quella Elisabeth Borne che d'altra parte si è definita un fusibile.

Grande attesa ma i più scommettono che non ci saranno concessioni

Questa sarà la prima intervista televisiva diEmmanuel Macron dopo l'adozione definitiva del testo sulla riforma delle pensioni. Il 16 marzo il governo ha scelto di far scattare l'articolo 49.3 per garantire il passaggio della riforma delle pensioni.

Lunedì 20 marzo, l'Assemblea nazionale ha respinto le due mozioni di censura presentate dall'opposizione, portando così all'adozione definitiva del progetto di riforma delle pensioni da parte del parlamento. In serata sono state organizzate diverse manifestazioni spontanee in diverse città della Francia, come ad esempio in Place Vauban a Parigi.

Su invito dei sindacati, giovedì 23 marzo è prevista una nuova, la nona, grande giornata di scioperi e manifestazioni.

Gli scontri nella notte

Sesta serata consecutiva di incidenti a Parigi e in altre città francesi per la protesta contro la riforma delle pensioni, con raduni spontanei un po' ovunque. A Parigi, 27 fermi prima di mezzanotte, e incidenti che sono cominciati a place de la République e sono continuati attorno alla Bastiglia.

Sono state circa 3.500 persone a radunarsi a place de la République a fine pomeriggio, seguendo il tam tam dei social. All'inizio, situazione calma, poi sono cominciati gli scontri con la polizia, i lanci di oggetti e la risposta con i gas lacrimogeni. Cortei con incidenti a margine si sono svolti a Lille, a Grenoble, a Rennes e in altre città. A Nantes erano in 6.000 a sfilare in un corteo non autorizzato finito con scontri e danneggiamenti