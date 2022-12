Un sit-in di protesta con alcune decine di persone si è tenuto sabato davanti all'ambasciata dell'Iran a Roma (via Nomentana). I manifestanti hanno scadito slogan come "Libertà per l'Iran","Italia caccia via gli assassini", "Donna, vita, libertà" in omaggio alle vittime della sanguinosa repressione in atto in Persia.

Proprio nella capitale italiana si è anche svolto un corteo a sostegno delle proteste contro il regime di Teheran. Per le vie del centro hanno sfilato alcune centinaia di persone, tra cui moltissime donne che reclamano il rispetto dei diritti umani nel paese islamico. Risalenti ormai a diverse settimane fa grandi manifestazioni anti-regime in tante città iraniane sono di fatto il risultato della clamorosa morte di una ventiduenne arrestata dalla polizia e picchiata dagli agenti della buoncostume persiana perché aveva una ciocca di capelli in vista. Intanto il regime iraniano sta giustiziando alcuni dei giovanissimi manifestanti che hanno preso parte a questo moto di libertà.