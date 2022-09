no comment

Re Carlo III ha firmato l'atto di proclamazione che certifica la sua successione alla regina Elisabetta II. In una prima fase della cerimonia di proclamazione, il testo è stato letto davanti ai 200 membri Privy Council, un'organo di consiglieri del sovrano, che include, la consorte di Carlo, Camilla Parker Bowles, la prima ministra Liz Truss, e altre personalità politiche e religiose di rilievo tra cui gli ex primi ministri britannici Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May e Boris Johnson.

Ricalcando il discorso da lui pronunciato venerdì sera dopo essere arrivato a Londra, Carlo ha rinnovato l'impegno a servire il Paese per il resto della sua vita ricordando quanto lasciato della madre. "Sono profondamente consapevole di questa grande eredità e dei doveri e delle pesanti responsabilità della sovranità che ora mi sono consegnati", ha dichiarato Carlo.

Una seconda proclamazione è poi avvenuta presso il Royal Exchange di Londra, con la quale i nuovi re si presentano al popolo.