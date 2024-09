In questo episodio di Explore Türkiye, visitiamo una città dove i ritmi di vita sono lenti, percorriamo in bicicletta sentieri ecologici e diamo un'occhiata alle antiche rovine.

Köyceğiz è una pittoresca cittadina turca nella regione di Dalyan. Cinque anni fa ha aderito al programma Cittaslow, una rete di città e paesini che seguono un ritmo di vita lento e lavorano per prevenire l'impatto della globalizzazione sulle abitudini locali.

La nostra presentatrice Cinzia Rizzi ha visitato la regione per immergersi totalmente nella natura. Ha noleggiato una bicicletta per percorrere alcuni dei 740 km di sentieri ecologici creati per promuovere l'ecoturismo.

Da lì, è salita su una barca per fare un giro nel Canale di Dalyan alla scoperta di Kaunos, un'antica città risalente al IX secolo a.C., abitata nel corso degli anni da Romani, Persiani e Rodiesi. Si tratta di una tappa fondamentale per i turisti della zona, con tombe scavate nella roccia sul fianco della montagna, un'acropoli e un teatro romano.

Seguendo ancora il fiume, Cinzia si dirige infine verso la spiaggia di İztuzu, uno dei tratti più famosi del Mar Egeo. È un luogo importante anche dal punto di vista ecologico, poiché è un punto chiave dove le tartarughe marine comuni (o Caretta caretta) depongono le uova.

Cinzia incontra un dipendente del santuario delle tartarughe che si trova sulla spiaggia per scoprire cosa si fa per proteggere questa specie in via di estinzione, che ogni estate viene sulla spiaggia di İztuzu per riprodursi e nidificare.