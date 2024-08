Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Quando l'Ees diventerà operativo in autunno, i viaggiatori extracomunitari che vorranno entrare nello spazio Schengen dovranno sottoporsi al sistema di registrazione alle frontiere. Preoccupano i possibili ritardi

Ilsistema di ingresso/uscita (Ees)dell'Unione europea post-Brexit sarà lanciato il 10 novembre, ha confermato la commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson.

"Il momento è finalmente arrivato. Ci sono stati momenti in cui avete creduto che non sarebbe mai successo", ha detto la Johansson durante una visita alla eu-LISA, l'agenzia dell'Ue con sede a Tallinn e responsabile dell'infrastruttura informatica alla base del sistema di ingressi e uscite.

"Ma sta per accadere. Tutto si sta mettendo a punto. Siamo nella fase finale di test. Ora c'è un vero e proprio slancio. Vettori, operatori, stazioni ferroviarie, aeroporti, tutti si stanno preparando per il grande giorno".

Il lancio dell'Ees era previsto per il 2022, ma ha subito diverse battute d'arresto a causa di problemi informatici e ritardi nell'installazione delle barriere automatizzate necessarie a tutte le frontiere internazionali terrestri, marittime e aeree dell'area Schengen.

Quando sarà operativo, a partire da questo autunno, i viaggiatori extracomunitari che entrano nell'Area Schengen dovranno affrontare nuovi controlli di frontiera.

Quali viaggiatori dovranno usare il sistema Ees?

Il sistema di ingresso/uscita saràun sistema di registrazione automatizzato per i viaggiatori del Regno Unito e di altri Paesi non appartenenti all'Ue che non necessitano di un visto per entrare.

I viaggiatori dovranno scansionare il proprio passaporto o altro documento di viaggio presso un chiosco self-service ogni volta che attraversano una frontiera esterna dell'Ue. Il sistema non si applicherà ai cittadini o residenti nell'Ue o a coloro che sono in possesso di un visto per soggiorni di lunga durata.

Il sistema registrerà il nome del viaggiatore, i dati biometrici, la data e il luogo di ingresso e di uscita. Le scansioni facciali e le impronte digitali saranno rilevate ogni tre anni e saranno valide per più viaggi entro tale periodo.

Si applicherà all'ingresso in tutti gli Stati membri dell'Ue, ad eccezione di Cipro e dell'Irlanda, e in quattro Paesi non appartenenti all'Unione Europea dell'area Schengen: Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera.

L'Ees viene introdotto per rafforzare la sicurezza delle frontiere e identificare i viaggiatori che superano il periodo di permanenza consentito nell'Area Schengen (90 giorni in un periodo di 180 giorni).

"Con l'Ees sapremo esattamente chi entra nell'area Schengen con un passaporto straniero", ha dichiarato Johansson.

"Sapremo se le persone rimangono troppo a lungo, contrastando l'immigrazione irregolare. L'Ees renderà più difficile per i criminali, i terroristi o le spie russe usare passaporti falsi grazie all'identificazione biometrica, alle foto e alle impronte digitali".

La Seo causerà ritardi nei viaggi?

Nel Regno Unito e altrove si teme che la Strategia europea per l'occupazione (Seo) possa aumentare i ritardi ai posti di controllo di frontiera.

In un rapporto del Consiglio europeo pubblicato dall'organizzazione no-profit Statewatch, diversi Paesi esprimono preoccupazione per i ritardi nell'attuazione della Seo. L'anno scorso hanno dichiarato che il tempo a disposizione per testare il sistema prima del suo lancio si stava rapidamente riducendo.

Le autorità francesi effettueranno i controlli di frontiera Ees presso il porto di Dover, l'Eurostar e l'Eurotunnel del Regno Unito. Attualmente stanno collaborando con il governo britannico per ridurre al minimo l'impatto del sistema sui flussi di frontiera e sul traffico, ma esprimono preoccupazione per i potenziali tempi di attesa.

Le agenzie governative e i rappresentanti dell'industria del turismo hanno affermato che il sistema Ees probabilmente causerà lunghe code per il traffico dei traghetti in partenza da Dover e diretti a Calais.

Guy Opperman, ministro dei Trasporti del Regno Unito, ha spiegato che il sistema avrà un "lancio morbido" di sei mesi per rendere il processo più semplice.

"Se si verificasse una situazione di code o ritardi, le disposizioni delle misure di flessibilità precauzionali consentirebbero una maggiore libertà di passaggio per i veicoli, i pullman, i mezzi pesanti e le automobili", ha dichiarato. "Questo elimina gran parte delle code e delle complicazioni".

Anche altri Paesi stanno ancora lavorando ai piani di implementazione del sistema Ees. La Commissione europea ha suggerito che il sistema potrebbe dover essere introdotto in modo graduale e flessibile per ridurre la probabilità di lunghe attese alle frontiere.

Quando entrerà in vigore l'Etias?

Circa sei mesi dopo il lancio dell'Ees, verrà introdotto il Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Etias).

Questo nuovo sistema obbliga i cittadini extracomunitari che non necessitano di un visto Ue a ottenere un'autorizzazione di viaggio per entrare nel blocco, a differenza dell'Ees che è un sistema di monitoraggio degli attraversamenti di frontiera da parte di cittadini di Paesi terzi. L'esenzione dal visto sarà obbligatoria per tutti coloro che desiderano visitare lo Spazio Schengen a breve termine.

Inizialmente l'Etias doveva essere operativo dal novembre 2023. Tuttavia, la Commissione europea ha ora dichiarato che entrerà in vigore nel 2025.

Sebbene non sia stata fornita una data esatta, l'Ue ha precedentemente indicato che sarà introdotto cinque o sei mesi dopo l'Ees. Potrebbe essere previsto un periodo di attuazione in cui verrà introdotto gradualmente.

I viaggiatori potranno richiedere l'Etias online prima del viaggio al costo di 7 euro. Una volta approvata, l'autorizzazione di viaggio elettronica sarà collegata elettronicamente al passaporto e avrà una durata di tre anni.