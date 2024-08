Di Euronews

Il programma “All you can fly” della compagnia aerea ungherese viene offerto a un prezzo di lancio per un periodo limitato. Un anno di abbonamento costerà 499 euro, se l'abbonamento viene sottoscritto entro il 15 agosto, prima di passare a 599 euro

Il vettore europeo Wizz Air, votato come la peggiore compagnia aerea del 2024 dal gruppo di consumatori Which?, ha annunciato il lancio di un servizio di abbonamento che offre voli illimitati a chi si iscrive.

Il programma “All you can fly” della compagnia aerea ungherese viene offerto a un prezzo di lancio per un periodo limitato. Un anno di abbonamento costerà 499 euro, se l'abbonamento viene sottoscritto entro il 15 agosto, prima di passare a 599 euro.

Il pacchetto comprende tutti i voli dell'ampia rete internazionale della compagnia, che vanta circa 950 rotte in Europa, Nord Africa, Medio Oriente e Asia.

Come funziona il programma - e c'è una fregatura?

Come per ogni abbonamento, è importante controllare le clausole scritte in piccolo prima di affrettarsi a iscriversi.

Nonostante l'offerta di Wizz Air abbia un ottimo rapporto qualità-prezzo sulla carta, i prezzi economici dei biglietti della compagnia aerea implicano che chi usufruisce dell'abbonamento dovrà essere un viaggiatore relativamente frequente.

Sebbene l'intera rotta sia tecnicamente aperta a tutti i titolari di pass, è possibile prenotare i voli solo 72 ore prima dell'orario di partenza, il che significa che ai viaggiatori dell'ultimo minuto non sarà garantito un posto.

Questo potrebbe causare un collo di bottiglia quando il sistema di ingresso/uscita (EES) dell'Ue entrerà in vigore il prossimo autunno, in quanto le compagnie aeree saranno tenute a presentare le informazioni sui passeggeri 48 ore prima della partenza, pena l'applicazione di multe. A causa dei tempi ristretti, non è adatto a chi ama pianificare in anticipo.

Le spese non comprese nell'abbonamento

Oltre al canone di abbonamento, ogni titolare del pass dovrà pagare un costo aggiuntivo di 9,99 euro a volo come supplemento prima del viaggio.

Non sono inclusi i costi per il bagaglio e la scelta del posto, che possono variare da pochi euro a oltre cento a seconda del peso del bagaglio e della stagione in cui si viaggia.

Il pass “All-you-can-fly” vi farà risparmiare?

Tuttavia, se si riuscisse a sfruttare appieno il pass, si potrebbe ottenere un risparmio significativo, soprattutto in alta stagione, se c'è disponibilità.

Attualmente, un viaggio di andata e ritorno last minute per Istanbul costa circa 250 euro: è evidente che due viaggi di questo tipo, tecnicamente, ripagherebbero l'abbonamento.

Se non avete bisogno di voli illimitati, Wizz Air offre già l'opzione Multipass, che viene addebitata mensilmente. Questi voli, che devono essere prenotati cinque giorni prima della partenza, partono da Austria, Bulgaria, Cipro, Ungheria, Romania, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Albania, Polonia e Italia.

I prezzi mensili variano da 34,99 a 64,99 euro, a seconda del Paese da cui si vola, e offrono ogni mese un volo di sola andata per tutte le destinazioni internazionali. Nonostante l'addebito mensile, ogni abbonamento prevede un impegno di 12 mesi.

I programmi di voli illimitati sono un passo indietro per la sostenibilità?

Mentre Wizz Air ha registrato la peggiore puntualità per tre anni consecutivi in un'analisi dei dati dell'Autorità dell'aviazione civile (CAA) effettuata da PA News, è stata nominata “Compagnia aerea low-cost più sostenibile” per il quarto anno consecutivo ai World Finance Sustainability Awards 2024.

Con il suo nuovo programma che incoraggia i voli senza sosta, potrebbe perdere questo titolo.

Alcuni ambientalisti hanno espresso il loro disappunto per il nuovo programma.

La decisione di Wizz Air di lanciare un servizio di abbonamento “All you can fly” nel bel mezzo di una crisi climatica è come aggiungere legna al fuoco”, ha dichiarato a Euronews Travel Hannah Lawrence, portavoce del gruppo Stay Grounded. “Dimostra che l'industria non ha alcuna intenzione di ridurre le proprie emissioni e non ci si può fidare”.

“Mentre Wizz Air alimenta il fuoco solo per aumentare i propri profitti, saranno coloro che non hanno mai messo piede su un aereo a sopportare il peso maggiore delle emissioni climalteranti che questi voli produrranno”, aggiunge.

Stay Grounded ha anche chiesto un divieto urgente sui programmi frequent flyer, l'introduzione di una tassa sui voli frequenti e investimenti nel trasporto a terra, “al fine di evitare il peggio del collasso climatico”.

Wizz Air tra le più trafficate

Nonostante le critiche a Wizz Air, la compagnia aerea è una delle più trafficate d'Europa. L'anno scorso i suoi aerei hanno trasportato circa 60 milioni di passeggeri, ovvero 17 milioni in più di British Airways.

“Siamo entusiasti di essere i primi a introdurre questo abbonamento unico nel suo genere per i viaggiatori in Europa”, afferma Silvia Mosquera, portavoce di Wizz Air. “L'abbonamento offrirà ai clienti centinaia di opzioni di viaggio spontanee a un prezzo fisso, dando loro la libertà di volare quando è più conveniente senza pagare un extra”.

Sul suo sito web, la compagnia di volo aggiunge: “Una volta effettuato il pagamento per Wizz All You Can Fly, si può iniziare subito a prenotare i voli”. Nonostante sia già in vendita, il pass in abbonamento non sarà utilizzabile fino al 25 settembre.

Anche se non è ancora chiaro quante persone abbiano aderito o aderiranno all'offerta, al momento sono disponibili solo 10.000 abbonamenti. Questi potrebbero essere limitati in base al Paese di preferenza.

Dopo aver acquistato uno degli abbonamenti, si hanno due settimane di tempo per cambiare idea prima di essere vincolati per un anno.

Per ulteriori informazioni e per i termini e le condizioni, visitare il sito web di Wizz Air qui.