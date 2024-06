I consigli degli utenti del forum r/travel di Reddit per lavorare a distanza in una meta estiva europea con un budget limitato

Avete voglia di trascorrere l'estate in Europa? Molti di noi sognano di fare le valigie e affittare una villa sulla spiaggia o un appartamento in un'altra città per i mesi di giugno, luglio e agosto.

Ma si sa, questi mesi coincidono con l'alta stagione. Vi chiedete dove poter realizzare i vostri sogni estivi europei senza spendere troppo? Ecco i posti più convenienti dove vivere in Europa durante l'estate, secondo gli utenti del forum r/travel di Reddit.

Rilassatevi sulla costa adriatica bagnata dal sole di Budva, Montenegro

Volete trascorrere un'estate al mare? A Budva, in Montenegro, troverete spiagge adriatiche assolate, un'affascinante città medievale e prezzi economici, con affitti mensili che in alta stagione partono da circa 700 euro al mese, secondo un utente di Reddit.

Per chi non può permettersi di prendersi tutta l'estate libera dal lavoro, ci sono diversi spazi di coworking sparsi per la città.

Quando non siete impegnati, potete esplorare calette indisturbate come la spiaggia di Galija, a 20 minuti di auto dalla città, o dirigervi a 40 minuti a nord verso Kotor, un paradiso per gli amanti dei gatti: una volta lì potete godere di una vista mozzafiato sulla baia dalla cima della fortezza medievale.

Per sfuggire alla folla del mare, un utente di Reddit suggerisce di recarsi invece sulle montagne del Montenegro. Il centro del turismo montano è il massiccio calcareo del Durmitor, nel nord-ovest del Paese, famoso per i suoi percorsi escursionisti tra canyon e laghi glaciali di montagna. Ma gli utenti consigliano di optare per alternative meno affollate e più economiche nel vicino canyon di Piva a Pluzine, oppure di dirigersi a sud verso il lago Skadar, vicino al confine con l'Albania.

Ohrid Canva

Trascorrere l'estate lavorando in riva a un lago a Ohrid, nella Macedonia settentrionale

La Macedonia settentrionale non è nel radar della maggior parte dei viaggiatori, e questo la rende il Paese perfetto per una fuga estiva a prezzi accessibili. Non solo i prezzi sono più bassi rispetto a destinazioni più popolari come la Spagna e l'Italia, ma affittare un appartamento a breve termine avrà meno impatto sulla popolazione locale.

Non siete sicuri di visitare un Paese senza sbocco sul mare nel periodo più caldo dell'anno? I viaggiatori amano la città lacustre di Ohrid, dove potrete rilassarvi sulle spiagge o farne il vostro ufficio temporaneo. Se preferite un ambiente più professionale, recatevi in uno degli spazi di coworking della città, ben attrezzati per i nomadi digitali.

"Ohrid ha un clima eccellente, un'estate non troppo calda - circa 30/35 gradi al massimo durante il giorno - e notti più fredde, per cui si può dormire bene senza aria condizionata", dice un utente di Reddit. Altre attrattive sono il "cibo economico", una "buona linea internet" e la vivace vita notturna.

"Ohrid è sicuramente il posto più economico che preferisco in Europa", afferma un altro utente di Reddit.

Luglio e agosto sono i mesi perfetti per visitare la città, poiché si anima con l'Ohrid summer festival, che mette in mostra il folklore macedone nella musica e nella danza.

Per affitti a breve termine ancora più economici, dirigetevi a est di Bitola per l'architettura neoclassica, la cultura dei caffè e appartamenti a soli "200 euro al mese", secondo un utente di Reddit.

Belgrado Canva

Una vacanza a basso costo in città lungo il fiume a Belgrado, Serbia

Optare per una città piuttosto che per una località costiera è uno dei modi migliori per tenere sotto controllo il budget, soprattutto se state pianificando una vacanza estiva last minute, dice un utente di Reddit che suggerisce di andare nei Balcani per una vacanza a basso costo.

A Belgrado, la capitale della Serbia, è possibile trovare un appartamento in affitto mensile a partire da 380 euro. Le temperature estive si aggirano intorno ai 20 gradi, il che significa che non morirete di caldo ma potrete comunque prendere il sole mentre vi rilassate lungo i fiumi Danubio e Sava. Nel quartiere bohémien di Zemun troverete caffè lungo il fiume, vivaci bar notturni e un facile accesso alla riserva naturale dell'Isola della Grande guerra.

Bansko Canva

Fuga in montagna a Bansko, Bulgaria

A poche ore a sud della capitale bulgara Sofia si trova una città di montagna nota soprattutto per lo sci invernale, ma ci sono molti motivi per visitare Bansko anche in estate.

Situata ai piedi del Monte Pirin, la città è una porta d'accesso ai sentieri escursionistici del Parco nazionale del Pirin. Qui fiumi incontaminati serpeggiano tra valli fiorite e foreste di conifere, dove vivono lupi e orsi bruni.

Da luglio a settembre Bansko ospita una serie di eventi e festival culturali, dal cinema sotto le stelle ai festival jazz e folcloristici. Gli affitti mensili di camere in estate partono da soli 230 euro e le temperature sono calde ma meno soffocanti rispetto alla capitale.