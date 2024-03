Di Euronews Travel

Dalle località adatte alle famiglie alle destinazioni più in voga per le feste: i viaggiatori hanno raccomandato queste spiagge per i loro sforzi di sostenibilità

Oltre la metà degli utenti di Tripadvisor dichiara che aiutare l'ambiente è importante e la sostenibilità influisce sempre più sulle scelte dei viaggiatori. Quando si parla di spiagge, questo si traduce in acque limpide, sabbia pulita e iniziative rispettose dell'ambiente. Ogni anno Tripadvisor pubblica una classifica delle migliori spiagge del mondo: le destinazioni europee in cima alla lista nel 2024. La classifica di quest'anno include per la prima volta anche una categoria dedicata alle spiagge più sostenibili.

L'azienda che si occupa di sostenibilità dei viaggi BeCause ha fornito i dati relativi alle spiagge che hanno ottenuto la prestigiosa Bandiera Blu - che le contrassegna come pulite e sicure - tra maggio 2023 e aprile 2024. Questi dati sono stati combinati con recensioni positive che facevano riferimento a termini come "ecologico", "ecoturismo" e "acqua pulita" per un periodo di 12 mesi.

Le spiagge europee che si sono aggiudicate sette dei primi dieci posti. Ecco alcune delle destinazioni che sono entrate nella lista.

Spiaggia di Sandbanks, Regno Unito

Questa località britannica ha conquistato il primo posto nella classifica delle spiagge più sostenibili stilata da Tripadvisor. Ha mantenuto il riconoscimento della Bandiera Blu per oltre 30 anni, più a lungo di qualsiasi altra spiaggia del Paese.

Prima della Brexit era anche una delle poche aree del Regno Unito elogiate dalla Commissione europea per i suoi elevati standard di pulizia. I commenti dei visitatori la descrivono come "pulita e ordinata" e "sabbiosa, pulita e bella". Con una squadra di volontari che si occupano di raccogliere i rifiuti, non sorprende che la costa venga spesso menzionata.

Le sabbie dorate, soffici e pulite, sono perfette per i più piccoli, che possono costruire castelli di sabbia senza doversi preoccupare di scavare nella spazzatura. Dietro la spiaggia c'è anche un'area giochi per bambini. Sandbanks offre anche una vista mozzafiato su Studland e Old Harry Rocks. Nelle giornate più limpide si può persino scorgere l'Isola di Wight.

A cold Autumn morning on the beach on Sandbanks Beach, Poole. Unsplash

Come raggiungere la spiaggia di Sandbanks

Sandbanks Beach è una piccola penisola che attraversa la foce del porto di Poole. Se si parte da Londra sono necessarie circa quattro ore di treno per raggiungere questo tratto della costa meridionale del Regno Unito.

Se volete raggiungere la spiaggia in modo sostenibile, diverse linee di autobus collegano i centri locali di Poole e Bournemouth. In estate un servizio di traghetti attraversa il porto di Poole da Studland e Swanage, offrendo un modo panoramico per raggiungere la spiaggia.

Qual è il periodo migliore per visitare la spiaggia di Sandbanks?

Le bellezze naturali rendono Sandbanks una buona scelta per tutto l'anno. In estate è molto frequentata, quindi aspettatevi una maggiore affluenza, ma c'è ancora molto spazio per stendere il vostro telo e godervi il sole.

Secondo Tripadvisor i visitatori amano visitare questa spiaggia anche nelle giornate fredde. Percorretela in tutta la sua lunghezza per ammirare le migliori viste della costa meridionale britannica o guardate con stupore le ville che si trovano sul lungomare.

Spiaggia di Galissas, Grecia

Questa baia riparata sulla costa occidentale dell'isola di Syros, in Grecia, si è classificata al quinto posto della classifica di Tripadvisor. Situata in un'insenatura tra alte scogliere, è un luogo ideale per lo snorkeling, con acque calme e poco profonde. I visitatori menzionano le sue acque pulite e limpide e la buona accessibilità per le persone con disabilità.

Dopo aver fatto una nuotata e esservi rilassati sulla spiaggia, recatevi in paese per trovare sapori unici nelle taverne locali, ammirate la magnifica vista dalla cappella di Agia Pakou o visitate le antiche rovine della città di Galissas.

Galissas beach on the west coast of Syros island, Greece. Via canva

Come raggiungere la spiaggia di Galissas

Un autobus diretto collega la spiaggia di Galissas con il capoluogo di Syros, Ermoupoli, dove si trova anche un aeroporto. Il viaggio dura circa 20-30 minuti e l'autobus ferma a pochi minuti a piedi dalla spiaggia.

Spiaggia di Nissi, Cipro

La spiaggia di Nissi è un popolare tratto di sabbia nella località di Ayia Napa, a Cipro. È lunga 500 metri ed è stata premiata con la Bandiera Blu per la sua pulizia. Prende il nome dal piccolo isolotto di Nissi che si trova nelle vicinanze e che può essere facilmente raggiunto a piedi attraverso le acque poco profonde.

La spiaggia è conosciuta come una delle più pittoresche di Cipro. L'estremità orientale è tranquilla e rilassante, in contrasto con l'estremità occidentale, famosa per la sua vita notturna. Il Nissi Bay Beach Bar è un centro di musica e feste, con un vivace programma di attività durante i mesi di punta. Se cercate un'opzione sostenibile e un po' più vivace, questa potrebbe essere la scelta che fa per voi.

A view of Nissi Beach, Cyprus. Unsplash

Come raggiungere la spiaggia di Nissi

La spiaggia di Nissi dista circa 35 chilometri dall'aeroporto di Larnaca e ci vuole circa un'ora per raggiungerla in autobus. Se visitate Ayia Napa, potete prendere un autobus diretto per le sue sabbie dorate, con corse ogni 20 minuti circa.

Quali altre spiagge europee sono entrate nella top 10?

Sette delle dieci spiagge più sostenibili si trovano in Europa: nel Regno Unito, in Grecia, a Cipro, a Malta e in Spagna. Completanol'elenco Saundersfoot Beach in Galles al terzo posto, Mellieha (Malta) al settimo, seguita da Myrtos Beach in Grecia e Playa Blanca a Lanzarote, in Spagna.

Al di fuori dell'Europa anche Radhanagar Beach in India, Corniche Beach negli Emirati Arabi Uniti e Camp's Bay Beach in Sudafrica sono entrate nella top 10 delle spiagge più sostenibili di Tripadvisor.