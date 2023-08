Sardegna, rubare sabbia sulle spiagge può costare molto caro

Un turista francese è stato arrestato in Sardegna per aver raccolto 41 chilogrammi di ciottoli e pietre su una spiaggia

Un uomo di nazionalità francese è stato arrestato in Sardegna per aver rubato un'enorme quantitativo di ciottoli provenienti da una spiaggia protetta. Se è normale tornare a casa dalle vacanze con un souvenir, in alcuni casi è particolarmente utile concentrarsi su calamite e cartoline.

Nel caso in questione a sorprendere sono i numeri. Il cittadino transalpino rischia una multa fino a tremila euro dopo che nel bagagliaio della sua auto sono stati trovati dalla polizia ben 41 chilogrammi di ciottoli e sassolini prelevati dalla spiaggia di Lampianu. Il controllo da parte delle forze dell'ordine è avvenuto mentre l'uomo stava per imbarcarsi su un traghetto a Porto Torres, col quale sarebbe salpato verso Nizza.

Le spiagge bianche della Sardegna sono celebri in tutto il mondo. E prelevare, detenere o vendere sabbia, ciottoli, pietre o conchiglie raccolte sulla costa o in mare può costare caro.Si può addirittura rischiare il carcere se si viene giudicati responsabili di furto di un bene considerato di pubblica utilità.

Un caso analogo fu registrato nel 2019: all'epoca, una coppia francese fu sorpresa con 14 bottiglie di plastica piene di sabbia, per un peso totale di 40 chilogrammi.

Qual è l'impatto ambientale del furto di sabbia e ciottoli dalle spiagge?

Potrebbe sembrare un problema da poco, ma rubare sabbia e ciottoli dalle spiagge può comportare gravi conseguenze ecologiche. Dopo l'arresto del 2019, lo scienziato ambientale Pierluigi Cocco spiegò alla BBC che "solo una piccola parte dei turisti che visitano la Sardegna si impossessano di quantitativi simili di sabbia", ha spiegato. "Ma se a farlo fosse anche solo il 5% del milione di turisti che si recano sull'isola ogni anno, in pochi anni le spiagge verrebbero ridotte in modo significativo".

Nel 2021, il gruppo di attivisti "Sardegna rubata e depredata" ha stimato che a metà agosto erano state sottratte almeno sei tonnellate di sabbia dalle spiagge dell'isola: "La maggior parte delle persone lo fa senza un vero motivo", ha scritto un attivista di Sardegna rubata e depredata sulla sua pagina Facebook. "Forse per suscitare l'invidia di amici e parenti, per rivivere l'emozione della vacanza nel proprio salotto, o anche per decorare un acquario. Probabilmente cercano disperatamente, ma purtroppo invano, di portarne via un pezzo, invece di conservare i ricordi nella memoria e nel cuore".