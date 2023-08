Vacanze per introversi: ecco i luoghi migliori per viaggiare da soli

Non siete amanti dei luoghi affollati? Ecco le migliori destinazioni di viaggio per chi ha bisogno di spazio, silenzio e solitudine.

Amate perdervi nell'anonimato di una città sconosciuta? Un ritiro solitario in montagna vi sembra un paradiso? Vi sentite a vostro agio a cenare da soli?

I viaggiatori in solitaria sono sempre di più: cercano libertà, flessibilità, scoperta di sé e fuga dalla routine.

Ma non tutti i luoghi si prestano a questo tipo di vacanza: di recente i ristoranti di Barcellonasi sono trovati al centro delle polemiche per la loro tendenza a rifiutare commensali solitari a favore dei gruppi di turisti.

Ecco i posti migliori per i viaggiatori introversi, secondo gli utenti della rubrica di Reddit r/travel, dedicata ai viaggi.

Finlandia: "la nazione più introversa del mondo".

Costellata di laghi, foreste e cime innevate, la Finlandia è un paradiso per gli amanti della natura. È anche "la nazione più introversa del mondo", secondo un utente di Reddit.

"Nella mia esperienza i finlandesi sono persone gentili e accoglienti, ma ti lasciano in pace a meno che non sia tu a cercarli", aggiungono.

"Le persone amano avere il proprio spazio", dice un altro utente. . "E probabilmente non vi parleranno a meno che non siano ubriachi".

I membri del subreddit dicono che Helsinki, la capitale del Paese, è "sicura, percorribile e tranquilla".

Se siete il tipo di viaggiatore solitario che cerca l'isolamento nella foresta, allora sarete nel vostro elemento con le escursioni, la canoa e la pesca che la Finlandia ha da offrire.

Islanda: un viaggio in auto da soli nella Terra del Fuoco e del Ghiaccio

Marvel at the northern lights in Iceland. Canva

Paesaggi mozzafiato, sicurezza e gentilezza della gente del posto sono alcuni dei motivi principali per cui gli introversi consigliano l'Islanda per una fuga in solitaria.

"Noleggiate un camper e viaggiate in campagna", suggerisce un utente di Reddit. .

"L'inizio di settembre è il periodo che preferisco per visitare l'Islanda, perché si può vedere l'aurora boreale", dice un altro utente.

Un altro commento sul subreddit consiglia di "volare con Icelandair e approfittare del programma Stopover". La compagnia aerea consente di aggiungere uno scalo di uno o sette giorni in Islanda su una qualsiasi delle sue rotte transatlantiche senza alcun costo aggiuntivo - un'ottima soluzione per risparmiare denaro per chi viaggia da solo, che spesso deve fare i conti con prezzi più alti rispetto a quelli riservati ai gruppi.

I viaggiatori solitari di Reddit affermano che ci sono anche molti tour di un giorno da Reykjavik, che sono un ottimo modo per risparmiare quando si viaggia da soli.

Scozia: per una bellezza selvaggia e silenziosa

Go off-grid in Scotland. Canva

Con le sue città ricche di storia, le sue isole remote e le sue aspre Highlands, la Scozia è il luogo ideale per viaggiare in solitaria.

"Le Highlands sono vuote e bellissime, un luogo perfetto per una vacanza contemplativa", dice un utente di Reddit. "Viaggiate nelle Ebridi Esterne, sono incredibilmente belle e molto remote", consiglia un altro utente.

Le escursioni remote, lontane dai centri abitati, sono un tema che appassiona molto i viaggiatori solitari e introversi su Reddit. Un commento suggerisce l'area intorno ad Assynt, "particolarmente bella" con "molte escursioni". Nelle Highlands probabilmente non dovrete parlare con molte persone.

Alcuni potrebbero essere scoraggiati dal meteo piovoso della Scozia, che però potrebbe rivelarsi anche un punto a favore: "Il tempo è ottimo per leggere e dormire, ma è anche rinvigorente se si è all'aperto", dice un utente.

Svizzera: osservare paesaggi mozzafiato in silenzio

Escape to the mountains in Switzerland. Canva

Con i suoi rifugi alpini nascosti e i viaggi in treno panoramici, la Svizzera è il luogo perfetto per staccare la spina.

"Nessuno ti attacca bottone. Non ci sono molte feste o rumori. Il paese più bello del mondo", sostiene un utente di Reddit. "Si può fare un viaggio in treno attraverso la Svizzera e non fare altro che guardare il paesaggio mozzafiato in silenzio".

Se preferite muovervi a piedi, provate a percorrere la Via Alpina. "Ci vogliono 19 giorni per attraversare il Paese a piedi", dice un membro di r/Travel. "Si finisce in una nuova città ogni sera. Inizia a Sargans e finisce a Montreux".

Altri consigli per gli introversi sono il villaggio di montagna di Grindelwald, dove è possibile fare escursioni in estate e sciare in inverno, salire con la cabinovia sul Monte Pilatus e percorrere i 170 km del Tour du Mont Blanc.

Giappone: per una cena in solitaria di altissimo livello

Dine alone in comfort in Japan. Canva

Avventuratevi fuori dall'Europa e sarete ricompensati con innovazioni che gli introversi europei possono solo sognare.

Andate a Tokyo, in Giappone, per "la famosa catena di ramen Ichiran Ramen - un paradiso per gli introversi", consiglia un utente di Reddit. "È progettato in modo da non dover mai interagire con nessuno".

Dopo aver scelto il proprio pasto tramite una biglietteria automatica, ci si reca in una cabina da una sola persona - "molto simile a una cabina elettorale" - dove il piatto viene consegnato attraverso un piccolo foro di servizio.

Il rispetto del Giappone per la propria privacy non si limita solo alla ristorazione. "La gente ti lascia in pace", dice un commentatore. "Tokyo è molto sicura, ci sono molte cose da fare e la gente si fa gli affari propri", concorda un altro.

Il Giappone "ottiene il massimo dei voti anche per la sicurezza", secondo i commentatori di Reddit, che dicono che è "il Paese più accogliente per gli introversi che abbia mai visitato".

Anche il sistema di trasporti pubblici, capillare e puntuale, è un punto importante per chi viaggia da solo.

"Trascorrete qualche giorno a Tokyo e poi prendete lo Shinkansen [treno proiettile] per raggiungere praticamente qualsiasi punto di Kyushu [la terza isola più grande del Giappone] per godere di un'incantevole vita rurale", consiglia un utente.

Corea del Sud: per lo street food e il karaoke in solitaria

Visit temples and palaces in Seoul, South Korea. Canva

Un'altra nazione dell'Asia orientale molto consigliata ai viaggiatori introversi è la Corea del Sud.

Secondo i membri di r/Travel, "le persone tendono a stare per conto loro eSeul è davvero facile da girare in metropolitana".

Sostengono che la capitale è estremamente sicura, "anche se siete ubriachi e svenuti in mezzo alla strada alle 3 del mattino". Ci sono anche "molte cose da fare da soli e nella maggior parte dei posti parlano o capiscono l'inglese".

Dopo aver esplorato gli infiniti templi e palazzi storici della città, esservi rimpinzati di gustoso cibo di strada e aver provato il "karaoke in solitaria", recatevi sul monte Dobongsan per fare un po' di trekking panoramico, il passatempo nazionale della Corea del Sud.