Un diluvio si è abbattuto sull'aeroporto di Francoforte, allagando le piste. Numerosi voli sono stati cancellati o ritardati. I passeggeri invitati a presentarsi con larghissimo anticipo

I passeggeri in partenza dall'aeroporto di Francoforte, in Germania, sono invitati a presentarsi allo scalo in larghissimo anticipo: almeno due ore e mezza prima del decollo. Un evento meteorologico di forte intensità ha causato infatti l'allagamento delle piste nella serata di mercoledì 16 agosto, imponendo la cancellazione di numerosi voli e cambiamenti di orari per altri. Alcuni viaggiatori sono rimasti bloccati sugli apparecchi, senza la possibilità di scendere dai mezzi.

I servizi di assistenza a terra sono rimasti infatti bloccati per due ore. Complessivamente, alle ore 23 erano circa 70 i voli cancellati; altri 23 che erano diretti allo scalo di Francoforte sono stati dirottati , ora in cui il volo viene normalmente interrotto per la notte, mentre 23 voli diretti a Francoforte sono stati dirottati su altri aeroporti.

Cosa ha causato i disagi all'aeroporto di Francoforte?

Le forti piogge che hanno colpito alcune zone della Germania hanno causato inondazioni e problemi alla circolazione, non soltanto nel più trafficato scalo del Paese (uno dei principali hub europei).

Un video postato sui social media dell'aeroporto ha mostrato aerei bloccati in mezzo all'acqua mentre attorno imperversavano fulmini e tuoni.

Had quite a few DM’s from people wondering why flights were diverting away from Frankfurt….here’s your answer 👇💦



pic.twitter.com/05ZAoFO2WN — Flight Emergency (@FlightEmergency) August 16, 2023

Un'allerta meteo diffusa in precedenza dal Deutscher Wetterdienst (il servizio meteorologico tedesco - DWD) aveva d'altra parte previsto forti temporali nella regione dell'Assia, che comprende Francoforte. Le precipitazioni hanno riguardato varie zone della Germania sud-occidentale e centrale, provocando allagamenti di scantinati e strade. A Gelsenkirchen, nella porzione occidentale della Ruhr, i vigili del fuoco hanno riferito di aver salvato alcune persone intrappolate nelle loro auto, dopo che diversi sottopassaggi stradali si erano allagati.

Anche nella giornata di oggi sono previste piogge nell'Assia, ma meno intense rispetto a ieri. Secondo la DWD, tuttavia, non è escluso che in alcune aree le precipitazioni possano risultare particolarmente intense, benché brevi.

Con quanto anticipo bisogna arrivare all'aeroporto di Francoforte?

L'aeroporto di Francoforte rimane aperto e l'evento estremo si è attenuato. Tuttavia, l'hub tedesco ha chiesto appunto ai passeggeri di arrivare con almeno due ore e mezzo di anticipo rispetto all'orario previsto per il decollo, anche per via dell'affollamento che si registra in questo momento nello scalo.

"A causa delle condizioni meteorologiche estreme della scorsa notte, ci saranno modifiche al programma dei voli per tutta la giornata di oggi", ha dichiarato l'Aeroporto di Francoforte in un post su Facebook. I passeggeri sono stati infine invitati a contattare le loro compagnie aeree e verificare lo stato dei voli prima di recarsi allo scalo.