Di Euronews

A Pompei gli archeologi hanno scoperto un affresco ben conservato del mito greco dei fratelli Frisso ed Elle. L'affresco è stato trovato sulla parete di una stanza di una casa adiacente a quella di Leda ed è ancora parzialmente sepolto

PUBBLICITÀ

Gli archeologi di Pompei hanno scoperto un affresco ben conservato dei fratelli del mito greco Frisso ed Elle. Ad annunciarlo è il direttore del parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel.

Il mito di Frisso ed Elle

Secondo la mitologia greca Frisso ed Elle, figli del re di Beozia, rischiarono di essere sacrificati per porre fine alla carestia nella loro patria. Nel mito la matrigna dei due fratelli, Ino, convinse con l'inganno l'oracolo di Delfi che la soluzione alla carestia sarebbe stata sacrificare i due giovani.

Per scampare a questo triste destino Frisso chiese aiuto alla madre, Nefele, che per salvare lui e sua sorella gli mando in dono il Crisomallo, l'ariete dal vello d'oro in grado di volare, donato dagli dei a Nefele.

I due riuscirono a scappare proprio volando sul vello d'oro ma durante il tragitto Elle si addormentò e morì cadendo nel mare, che da allora fu chiamato Ellesponto, oggi corrispondente allo Stretto dei Dardanelli in Turchia. Nell'affresco si può intravedere Elle, in parte sommersa dall'acqua, mentre tenta di afferrare la mano del fratello nel tentativo di salvarsi.

L'affresco è stato trovato sulla parete di una stanza di una casa adiacente a quella di Leda ed è ancora parzialmente sepolto. L'area archeologica di Pompei conta attualmente 28 cantieri su 9.000 metri quadrati per un totale di 100 milioni di euro.