Le autorità sanitarie europee scartano ulteriori misure a livello di blocco contro la nuova variante del mpox, in quanto il rischio per la popolazione è ancora considerato "basso"

Non è necessario imporre controlli alle frontiere per arginare la diffusione del mpox, il vaiolo delle scimmie. Né avviare un programma di vaccinazione a livello comunitario contro il virus. A stabilirlo il Comitato per la sicurezza sanitaria della Commissione europea, dopo un incontro con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea per i medicinali (Ema).

Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato a Euronews che il Comitato per la sicurezza sanitaria (Hsc) ha concordato che per il momento non è necessario aggiornare il parere sulla vaccinazione contro l'Mpox rispetto alle linee guida 2022, "né questa dovrebbe essere considerata un'emergenza di salute pubblica in Europa allo stato attuale".

"I membri dell'Hsc hanno concordato sull'importanza di un approccio strettamente coordinato e sulla necessità di continuare a monitorare la situazione molto da vicino", ha aggiunto il portavoce dopo la riunione, che si è svolta online e che ha visto anche la partecipazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e del Centro africano per il controllo delle malattie.

Per il momento, le raccomandazioni di vaccinazione sono mantenute per alcuni gruppi, ma l'estensione a tutta la popolazione è stata esclusa per il momento.

Lo scopo dell'incontro era quello di discutere l'evoluzione della situazione del vaiolo delle scimmie nell'Unione Europea e l'eventuale attuazione di ulteriori misure, come le raccomandazioni di vaccinazione per la popolazione o i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti da aree a rischio elevato. Possibilità escluse dopo l'incontro.

L'incontro è avvenuto dopo che la settimana scorsa l'Oms ha dichiarato l'mpox un'emergenza sanitaria globale a causa della diffusione di un focolaio nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e nei Paesi africani limitrofi.

Da quando è stato segnalato il primo caso umano nel 1970, il virus è ora endemico nei Paesi dell'Africa centrale e occidentale. È la seconda volta che viene dichiarata un'emergenza sanitaria globale in relazione al virus, la prima fu nel 2022 dopo un'epidemia globale in Paesi che non avevano segnalato casi in precedenza, tra cui molti europei.

Questa volta l'epidemia è causata dal sottotipo del virus noto come "clade I", che causa una forma della malattia più grave.

In seguito alle ultime segnalazioni, alcuni Paesi stanno potenziando la sorveglianza e avviando campagne di informazione pubblica.

Monica García, ministra della Salute spagnola, ha dichiarato in un post su X che, pur non attuando alcuna misura alle frontiere, il governo spagnolo collaborerà con le autorità aeroportuali e le compagnie aeree per aumentare le informazioni disponibili per le persone che viaggiano in Spagna.

La settimana scorsa l 'Ecdc ha avvertito che è "altamente probabile" che in Europa si verifichino più casi di mpox importati a causa della diffusione del virus in diversi Paesi africani.

L'agenzia sanitaria avverte che il vaiolo si trasmette alle persone attraverso il contatto ravvicinato con animali o persone infette, o toccando materiali contaminati dal virus. Il patogeno penetra attraverso ferite o lesioni (spesso invisibili) della pelle o delle membrane mucose. Può essere trasmesso da una persona all'altra durante i rapporti sessuali.