In un'intervista rilasciata giovedì, il ministro degli Esteri turco Fidan ha dichiarato che la Turchia sta cercando di diversificare le sue alleanze globali e sta guardando ai Brics, sottolineando lo stallo dell'adesione del Paese all'Ue

"Se la Turchia fosse stata accettata come membro a pieno titolo dell'Unione europea, non avrebbe cercato i Brics", ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan in una trasmissione in diretta giovedì.

I Brics sono un'organizzazione intergovernativa che comprende le potenze geoeconomiche di Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Iran, Egitto, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti, ed è spesso vista dall'Occidente come una controparte dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (Nato), di cui la Turchia è membro.

"Se la nostra integrazione economica con l'Unione Europea fosse stata coronata da un'adesione superiore di quella a livello di Unione doganale, forse non ci troveremmo in questo tipo di ricerca su molte questioni", ha dichiarato Fidan al programma Editorial Desk presso la sede dell'agenzia Anadolu nella capitale Ankara, quando gli è stato chiesto di parlare della candidatura del suo Paese a entrare nei Brics.

Il Ministro Fidan ha affermato che la Turchia "continua le sue relazioni con l'Ue e cerca di portarle a un punto in buona fede", aggiungendo che i negoziati tra Ankara e Bruxelles si sono arenati nel tempo.

Siamo interessati non solo ai Brics ma anche all'Asean

Fidan ha dichiarato che la Turchia si sta impegnando attivamente per stabilire partenariati globali, in particolare con i Brics e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, Asean.

"Come ho detto, siamo molto vicini non solo ai Brics, ma siamo anche molto interessati all'Asean".

"In un mondo in cui ci sono circa 200 attori commerciali nazionali, questi stanno diventando sempre più influenti. Vediamo che la matrice del potere è in continua evoluzione", ha detto Fidan.

"Qui bisogna vedere quali alleanze qualificate è necessario sviluppare. Nessun Paese ha la possibilità di gestire le crisi senza formare un'alleanza, cioè senza pagare un prezzo enorme da solo. Ogni Paese deve stringere alleanze. Alleanze economiche, alleanze di sicurezza, alleanze politiche".

"La Turchia ha una tradizione molto forte nell'essere coinvolti in alleanze e adempiere alle proprie responsabilità", ha aggiunto il ministro alludendo alle diverse organizzazioni di cooperazione economica in cui la Turchia è attualmente coinvolta.

"Nelle loro relazioni con la Turchia, i Paesi europei si sono comportati come se fosse al potere l'estrema destra, pertanto, se questa dovesse andare al potere, per noi non cambierà nulla", ha aggiunto Fidan, facendo riferimento allo stallo nel processo di adesione di Ankara all'Ue.