Presentato dal Centro nazionale svizzero di supercalcolo di Lugano (Cscs) il supercomputer Alps. Costruito per ricerche scientifiche, è il sesto più veloce al mondo

La Svizzera ha presentato il suo nuovo supercomputer Alps, una delle macchine più potenti al mondo. Nella classifica globale dei supercomputer pubblicata da Top 500 a giugno, Alps si è piazzato al sesto posto, dietro ai cervelli elettronici di Stati Uniti e Giappone.

Il personale del Centro nazionale svizzero di supercalcolo di Lugano (Cscs), dove ha sede Alps, afferma che il computer potrebbe essere ancora più in alto in classifica oggi, poiché non era stato ancora completato quando la classifica è stata stilata.

Alps si concentrerà sulla ricerca scientifica, risolvendo calcoli complessi nei settori della medicina, della ricerca spaziale e della climatologia.

Il computer viene già utilizzato dall'ufficio meteorologico federale svizzero per fornire una mappatura aggiornata dei sistemi meteorologici. "Se cercate le previsioni del tempo sul vostro cellulare nell'app di MeteoSvizzera, queste provengono da simulazioni su 'Alpi'", ha dichiarato Thomas Schulthess, direttore del Cscs.

Il consigliere federale e ministro dell'Economia Guy Parmelin, che ha partecipato all'inaugurazione, ha dichiarato che Alps è importante per la Svizzera in quanto "espressione della nostra visione di un futuro caratterizzato da conoscenza e progresso".

"Se non si va avanti, si resta indietro. E se vogliamo mantenere la nostra posizione di leader ed essere indispensabili, questo richiede investimenti", ha detto.

Quanto costerà utilizzare Alps

C'è un inconveniente: l'elevato consumo di energia. Secondo le stime del direttore del Cscs Thomas Schulthess, il funzionamento di Alps costerà circa 15-20 milioni di franchi svizzeri pari a 015-21 milioni di euro.

Ma la mancanza di efficienza energetica è compensata dalla velocità. Schultess afferma che un computer portatile standard avrebbe bisogno di 40.000 dollari per eseguire i calcoli che Alps è in grado di fare in un giorno.