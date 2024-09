L'industria chiede l'aiuto dei politici per affrontare la crisi dopo il crollo delle vendite. La transizione richiesta sarà costosa non solo per le case automobilistiche ma anche per l'economia stessa, avvertono i costruttori

PUBBLICITÀ

Le immatricolazioni di nuove autovetture hanno subito un brusco calo del 18,3% ad agosto in tutta l'Ue, con un crollo delle vendite nei quattro maggiori mercati, con perdite a due cifre in Germania (-27,8%), Francia (-24,3%), Italia (-13,4%) e Spagna (-6,5%).

La quota di mercato dei veicoli elettrici è scesa ancora più drasticamente, del 43,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La loro quota di mercato è stata del 14,4% nell'Ue rispetto al 21% di un anno fa.

L'ultima cifra è in netto contrasto con i dati di agosto 2023, che sono stati eccezionali sia per le vendite di auto nuove che di veicoli elettrici, con entrambi i segmenti in crescita del +21%.

Per i primi otto mesi, nel complesso, i numeri sembrano più promettenti. Le immatricolazioni di auto nuove hanno registrato una modesta crescita dell'1,4% rispetto allo scorso anno. Le vendite francesi e tedesche sono state leggermente inferiori rispetto all'anno precedente, ma i mercati spagnolo e italiano hanno registrato un miglioramento con un aumento delle vendite di auto nuove rispettivamente del 4,5% e del 3,8%.

Preoccupa il rallentamento delle vendite di veicoli elettrici in Europa

Le case automobilistiche europee sono preoccupate per il fatto che, mentre le vendite di veicoli elettrici vanno a rilento, la scadenza del 2025 per il raggiungimento di determinati obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per auto e furgoni si sta avvicinando.

L'industria chiede ai politici di intervenire con urgenza, affermando che la transizione richiesta, per raggiungere entro l'anno prossimo emissioni complessive di CO2 pari a 95 grammi per chilometro, sarà costosa non solo per le case automobilistiche ma anche per l'economia.

"L'industria automobilistica europea sostiene l'Accordo di Parigi e gli obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti dell'Ue per il 2050 e ha investito miliardi nell'elettrificazione per immettere i veicoli sul mercato", si legge nella dichiarazione dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea), che rappresenta i 15 principali produttori europei di auto, furgoni, camion e autobus.

"Mancano condizioni cruciali per raggiungere il necessario impulso alla produzione e all'adozione di veicoli a emissioni zero: infrastrutture di ricarica e di idrogeno, nonché un ambiente produttivo competitivo, energia verde a prezzi accessibili, incentivi all'acquisto e fiscali e un approvvigionamento sicuro di materie prime, idrogeno e batterie. Anche la crescita economica, l'accettazione da parte dei consumatori e la fiducia nelle infrastrutture non si sono sviluppate a sufficienza.

Il documento avverte che, se la situazione non verrà risolta, i produttori di automobili saranno costretti a interrompere la produzione di circa due milioni di vetture o a subire pesanti sanzioni.

"Siamo pronti a discutere un pacchetto di agevolazioni a breve termine per gli obiettivi di CO2 del 2025", ha dichiarato l'ACEA.