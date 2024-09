Il Psoe sostiene che con questa nomina "la Spagna vince", mentre il Partito popolare si dice contrario a esportare le politiche di Sanchez

PUBBLICITÀ

Alle 10:00 di martedì è stato confermato ciò che molti negli ambienti politici nazionali si aspettavano: la Spagna otterrà una vicepresidenza esecutiva della nuova Commissione europea. Ursula von der Leyen ha presentato il suo nuovo esecutivo, di cui farà parte Teresa Ribera. La ministra spagnola sarà responsabile dellaconcorrenza e della transizione verde.

"Teresa Ribera sarà responsabile di una transizione pulita, equa e competitiva", ha dichiarato la presidente della Commissione. La nomina non è una sorpresa, dato che la Ribera ha incentrato la sua carriera politica sulla lotta al cambiamento climatico, avendo gestito il portafoglio del governo spagnolo per la Transizione ecologica e altri importanti incarichi internazionali nello stesso campo.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Una delle prime è stata la sua. Ribera, che questa mattina si trovava a Bruxelles in attesa della nomina, ha dichiarato di sentirsi "onorata" di far parte dell'esecutivo dell'Ue.

Nelle dichiarazioni rilasciate ai media, Ribera ha affermato che in questa nuova fase vuole "contribuire in modo molto importante al miglioramento della competitività europea, pensando alle persone e ai limiti ambientali".

"Il presidente ha fatto una proposta che riflette bene le grandi sfide che ci attendono", afferma Ribera, consapevole che non sono poche. A Madrid festeggiano questa nomina come un successo per la Spagna. Il presidente del governo, Pedro Sánchez, è stato uno dei primi a parlare.

"Congratulazioni per la sua nomina. È una notizia magnifica per l'Europa e un motivo di orgoglio per il nostro Paese. La sua determinazione e la sua leadership nel governo della Spagna sono diventate un esempio per tutti e ora potrà difendere quegli stessi valori dal cuore dell'Europa", ha scritto Sánchez in un messaggio pubblicato sui suoi social network.

"Con la tua nomina, la Spagna raggiunge il più alto livello di influenza che abbia mai avuto a Bruxelles e l'Ue guadagna una leader eccezionale. Ci mancherai molto", ha aggiunto il presidente nel suo messaggio, al quale lei stessa ha risposto: "Grazie mille, caro presidente. Il tuo impegno per la Spagna e per un'Europa migliore è e continuerà a essere un grande riferimento per tutti noi".

Oggi è una giornata positiva per i socialisti, anche se il partito stesso insiste sul fatto che non è una questione di partiti, ma che la Spagna come nazione vince. Il deputato Víctor Camino, vicepresidente del Comitato europeo dell'Unione internazionale della gioventù socialista, assicura che "è un successo per il Paese perché abbiamo conquistatouno dei portafogli più importanti di tutta l'Unione europea".

Camino sottolinea che la Spagna sta guadagnando influenza politica a livello internazionale "in un contesto in cui Paesi come gli Stati Uniti o la Cina stanno cercando di fare il mondo in un certo modo. Abbiamo l'obbligo di contribuire con i migliori talenti: Teresa Ribera", afferma.

I Paesi del Sud Europa integrati alla guida dell'Ue

"È importante che anche i Paesi del Sud, come la Spagna, possanointegrarsi guidando l'Unione Europea. È la posizione più rilevante e fondamentale per la 'geoeconomia', che aiuterà a posizionare l'Europa nel mondo".

Camino, collega di Ribera, conosce bene le politiche che Ribera ha portato avanti in Spagna alla guida del ministero della Transizione ecologica. Può quindi immaginare quali saranno le principali politiche strategiche che seguirà ora che fa parte del Collegio dei Commissari.

"È fondamentale combinare l'industria digitalizzata con l'industria verde per accelerare il processo di decarbonizzazione", afferma. Un processo che è già iniziato e nel quale la Spagna ha svolto un ruolo importante. Ma la cosa più importante è che Teresa Ribera garantirà la solvibilità, cosa che ritiene fondamentale perché "non ci sono scorciatoie per contenere il cambiamento climatico e le sue conseguenze".

Buone notizie per la Spagna nel suo complesso

A prescindere dai passi che Teresa Ribera compirà una volta che il Parlamento europeo avrà approvato queste nomine, gli analisti politici parlano già di una buona notizia per la Spagna nel suo complesso e riconoscono che era prevedibile che la Spagna ricevesse un incarico di questa natura.

"Era quasi certo che sarebbe andato alla Spagna per diverse ragioni. Il primo è che attualmente è uno dei Paesi più importanti dell'Ue. Anche il fatto che si trattasse di una donna era previsto. E poi perché in questo momento la Spagna è il principale Paese guidato dalla famiglia socialdemocratica", ha dichiarato a Euronews il politologo Pablo Simón, professore all'Università Carlos III di Madrid.

Ribera si occupa di una delle principali vicepresidenze del blocco: la concorrenza. Ha detto che "la transizione ecologica di per sé non sarebbe stata sufficiente per la Spagna e quindi avrebbe dovuto essere accompagnata da un portafoglio fondamentale", riferendosi a questo e assicurando che "non era così dai tempi di Joaquín Almunia".

PUBBLICITÀ

Il fatto che la Spagna assuma un incarico di questa portata all'interno del blocco è, per Simón, "fondamentale perché il peso della Spagna in termini di influenza nell'Unione Europea è inferiore al suo peso economico e demografico come Paese". È un bene per la Spagna che sia a capo di questo portafoglio", ha detto.

Critiche dall'opposizione alla nomina di Ribera

Tuttavia, l'opposizione a livello nazionale non ha dato la stessa lettura. Sembra che il Partito popolare voterà contro l'elezione di Ribera a commissario. Il portavoce parlamentare del partito, Miguel Tellado, ha assicurato di non essere favorevole a "esportare il sanchismo oltre i nostri confini". Più a destra, da Vox, Santiago Abascal sostiene che questa nomina è dannosa per le campagne.

"È un errore sollevare la questione in termini nazionali", afferma Simón. "Il Partito popolare sbaglia con questo approccio perché non è interessato a confrontarsi con l'idea che Teresa Ribera sia una sorta di ambasciatrice del sanchezismo e dell'attuale governo, ma piuttosto gli conviene avere un profilo noto nella scienza politica come 'tecno pool', cioè qualcuno che è un politico ma un tecnico", aggiunge.

Data la sua carriera in importanti posizioni di responsabilità nel campo della Transizione ecologica a livello nazionale e internazionale, sembra più che evidente che Teresa Ribera sia un profilo tecnico, "qualcuno che sa difendere bene gli interessi nazionali e che in generale ha un certo prestigio a livello europeo", spiega il professore dell'Università Carlos III.

PUBBLICITÀ

Tuttavia, nonostante la Von der Leyen abbia optato per una socialista per questa posizione, va notato che il nuovo Collegio è diventato "più di destra" rispetto alla legislatura precedente. "Questo ha a che fare con gli equilibri politici nazionali. Questo Parlamento europeo è il più a destra di tutti quelli che sono esistiti, quindi questa è una Commissione più a destra", afferma Simon.

Un collegio di commissari senza parità

Nelle ultime settimane Ursula von der Leyen ha portato avanti l'obiettivo di creare un Collegio paritario, ma Simón sottolinea che non ha ottenuto questo risultato e lo considera "un passo indietro". "Non c'è stato alcun interesse da parte delle principali cancellerie a impegnarsi per una composizione più paritaria e credo che i gruppi abbiano una grande responsabilità in questo", afferma.

Il 31 ottobre entreranno in carica i nuovi commissari, che dovranno affrontare una legislatura apparentemente complicata, con sfide "in termini di produttività, gestione dell'immigrazione, energia, regolamentazione, politica industriale e difesa". La spagnola Teresa Ribera, la cui voce è diventata una delle più importanti dell'Unione europea, avrà un ruolo importante in alcune di queste.