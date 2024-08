Di Euronews and AP

L'interruzione della rete, confermata dal ministero, ha causato la cancellazione di decine di voli all'aeroporto di Eindhoven, ha mandato in tilt i computer dei dipendenti pubblici e messo fuori uso i sistemi di comunicazione dei servizi di emergenza e della polizia

Mercoledì sono stati segnalati gravi malfunzionamenti informatici in tutti i Paesi Bassi, che tra le altre cose hanno provocato il blocco dei voli, il blocco dei computer dei dipendenti pubblici e hanno costretto gli agenti di polizia a comunicare attraverso sms.

Il down informatico è stato imputato a un'interruzione della rete del ministero della Difesa. L'entità e la causa dei problemi non sono ancora note, ma un portavoce del ministero ha confermato che il problema è riconducibile a uno dei suoi sistemi.

"Stiamo riscontrando un'interruzione in una delle nostre reti presso il dipartimento della Difesa e si tratta di una rete utilizzata anche da altre strutture del governo olandese", ha dichiarato Laurens Bos all'Associated Press.

Il National cybersecurity center ha dichiarato che non è ancora noto se l'interruzione sia il risultato di un attacco informatico.

All'aeroporto di Eindhoven centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati dalle prime ore del mattino, con la cancellazione dei voli delle compagnie low-cost Ryanair e Transavia. "Non c'è traffico aereo e abbiamo pochissime informazioni sulle cause", ha dichiarato la portavoce Judith de Roy.

Alcuni passeggeri di Eindhoven sono stati trasportati in autobus all'aeroporto di Bruxelles, 100 miglia a sud. Il traffico aereo è stato compromesso almeno fino al tardo pomeriggio di mercoledì.

L'aeroporto, il secondo più grande del Paese, è anche uno scalo militare gestito dal ministero della Difesa. Il più grande, lo Schiphol di Amsterdam, non ha segnalato alcun problema.

Guardia costiera irraggiungibile

Il malfunzionamento ha colpito anche i sistemi di comunicazione per gli operatori di emergenza. La Guardia costiera del Paese ha dichiarato di non essere raggiungibile né via telefono né via radio.

Gli agenti di polizia hanno dovuto utilizzare i telefoni cellulari e i messaggi di testo per rimanere in contatto anziché il loro normale sistema di comunicazione. Gli ospedali, l'ufficio delle imposte e il numero di emergenza nazionale 112 non hanno segnalato problemi.

Anche la società di telecomunicazioni Kpn ha registrato una grave interruzione del servizio di telefonia mobile, ma ha dichiarato che non è chiaro se il problema sia legato a quello del ministero della Difesa.

Il ministero della Difesa ha dichiarato di aver riavviato i sistemi.