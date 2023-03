Perché i Paesi scandinavi sono i più felici al mondo?

Nelle classifiche degli Stati più felici, i Paesi nordici sono sempre tra i primi posti negli ultimi anni. Per il sesto anno consecutivo la Finlandia ha conquistato il primo posto nel World Happiness Report (WHR) sponsorizzato dalle Nazioni Unite. La seguono Danimarca e Islanda.

Ma perché i Paesi del Nord Europa sono da anni quelli più felici del mondo?

Secondo alcuni osservatori la ricetta per la felicità sta nel fatto che questi Stati sono piccoli, omogenei e ricchi. Alcuni anni fa, una ricerca ha persino suggerito che il segreto sia lagenetica. Ma secondo il rapporto che ogni anno mette in classifica i Paesi del mondo queste teorie non sono accurate.

I soldi fanno la felicità?

Non sempre. I Paesi nordici sono tutti relativamente ricchi e felici, ma non tutte le nazioni relativamente ricche sono felici come i nordici. Singapore, una delle nazioni più ricche del mondo, si trova al 25° posto. L'Arabia Saudita si trova al 26°.

È anche vero che i Paesi nordici sono noti per avere bassi livelli di disuguaglianza di reddito, ma i ricercatori non hanno dimostrato che ciò sia effettivamente correlato a un'elevata soddisfazione di vita. È stato però anche dimostrato che le disuguaglianze economiche portano alla sfiducia e contribuiscono direttamente a una minore soddisfazione di vita. Dunque le disparità affliggono le persone.

E quindi la genetica?

Gli scandinavi sono biologicamente predisposti a essere felici?

La scienza ci dice da anni che la genetica ha un ruolo nella spiegazione della soddisfazione delle persone per la propria vita. Gli esperti parlano di "biomarcatori" della felicità. Ma gli studi dicono che non hanno un ruolo centrale e che solo il 30-40% della differenza di felicità tra le persone è attribuibile alla genetica.

Più felici perché "piccoli" ed etnicamente "omogenei"

Gli autori del WHR non sono riusciti a dimostrare una relazione tra le dimensioni della popolazione di un Paese e il grado di soddisfazione nei confronti della vita. E i Paesi nordici non sono esattamente omogenei. Circa l'8% della popolazione finlandese è di origine straniera, più o meno la stessa percentuale della Danimarca, dove il 7,5% è straniero. Non è molto diverso da Paesi meno felici come la Francia, dove gli immigrati rappresentano circa il 10% della popolazione.

C'è chi sostiene che il 10% non sia significativo per determinare l'eterogeneità etnica di un Paese, ma i risultati del Rapporto Mondiale sulla Felicità 2018 hanno dimostrato che la percentuale di immigrati in uno Stato non ha alcun effetto sul livello medio di felicità di chi è nato in loco. Tra i Paesi più felici, 10 hanno una quota comune di immigrati pari al 17,2%, ovvero circa il doppio della media globale. La questione è più complessa.

Il professor John F. Helliwell, redattore del World Happiness Report, che da 25 anni si occupa di indagini sulla felicità ci ha spiegato che i Paesi più felici sono quelli che sono "primiin tutte e le variabili" analizzate. Gli indicatori chiave del Rapporto Mondiale sulla Felicità sono sei: PIL pro capite, sostegno sociale, aspettativa di vita in buona salute, libertà, generosità e corruzione.

"Ma dove i Nordici sono davvero al top, è nella fiducia e nella benevolenza, sia all'interno delle istituzioni ufficiali che nel comportamento privato", continua Helliwell.

La felicità abbonda dove tutti sono felici allo stesso modo

Per la prima volta, per l'edizione 2023 del rapporto è stata valutata l'entità del divario di felicità tra la metà più e meno felice della popolazione. Una posizione più alta significa una minore disparità nella felicità delle persone. I Paesi nordici sono tutti ai primi posti per quanto riguarda l'uguaglianza. Le persone sono felici più o meno allo stesso modo.

"E risulta che le persone sono più felici di vivere nei Paesi in cui il divario di felicità è minore. L'Afghanistan presenta uno dei divari di felicità più bassi nella WHR 2023, "ma per la peggiore delle ragioni: nessuno è felice".

Lo Stato fa la sua parte

Le istituzioni governative e il funzionamento dello Stato sociale hanno un impatto importante e positivo sulla soddisfazione della vita.

I dati dimostrano che le persone sono più soddisfatte della propria vita nei Paesi in cui c'è qualità istituzionale. Di solito si distingue tra qualità democratica e qualità dei servizi. Quest'ultima è quella più fortemente correlata alla felicità dei cittadini. Secondo il WHR: buone pensioni, generosi congedi parentali, assistenza ai malati e ai disabili, sanità e istruzione gratuite, solidi sussidi di disoccupazione, giocano tutti un ruolo centrale.

Istituzioni di qualità riescono a rendere i livelli di disuguaglianza molto bassi e questo rende le persone felici perché sentono di potersi fidare delle istituzioni pubbliche.

Maggiore fiducia, maggiore felicità

Uno degli esperimenti sviluppati per testare e dimostrare l'importanza della fiducia consiste nel chiedere alle persone se pensa che il loro portafoglio venga restituito se dovessero perderlo.

I ricercatori hanno confrontato la probabilità che un intervistato pensasse che il suo portafoglio smarrito sarebbe stato restituito con il suo punteggio di soddisfazione della vita. I risultati hanno mostrato che coloro che si aspettano la restituzione del portafoglio hanno una valutazione della vita superiore di oltre un punto su una scala da zero a dieci. Le persone che confidavano nella restituzione del portafoglio si consideravano più felici di quelle che non ne erano convinte.

A livello globale uno studio ha rivelato che la prima città per numero di portafogli restituiti è Helsinki.

Il World Happiness Report utilizza il Gallup World Poll come principale fonte di dati e chiede agli intervistati di fornire un'ampia "valutazione della vita" utilizzando l'immagine mentale di una scala, con la migliore vita possibile per loro come un 10 e la peggiore possibile come uno zero.

I valori liberali sono fondamentali: tassazione progressiva e libertà di fare scelte di vita

Ma torniamo al denaro

I ricercatori hanno individuato un forte legame tra la tassazione progressiva - un'aliquota fiscale che aumenta all'aumentare dell'imponibile - e la valutazione della felicità delle persone. La tassazione progressiva porta alla felicità grazie ai beni pubblici e comuni come l'assistenza sanitaria, l'istruzione e i trasporti pubblici che la tassazione contribuisce a finanziare. E qui torna il discorso sulla fiducia: le persone si fidano che il denaro venga usato e distribuito con saggezza.

In società più eque, le persone si fidano di più gli uni degli altri. E la fiducia sociale contribuisce alla costruzione di istituzioni migliori.

E che dire degli alti tassi di suicidio nei Paesi nordici?

Se si esamina la prevalenza di emozioni positive nei vari Paesi nei rapporti sulla felicità nel mondo, l'America Latina occupa di solito i primi posti, eppure nessuno di questi Paesi si posiziona nei primi 20 posti nella classifica generale della felicità.

I Paesi nordici risultano essere i più felici, ma non è lì che le persone riportano le emozioni positive più frequenti. Il modo in cui gli abitanti dei Paesi scandinavi si percepiscono è piuttosto malinconico esono storicamente associati ad alti tassi di suicidio. Nel 1990, ad esempio, il tasso di suicidi in Finlandia era così alto che il Paese ha creato e attuato la prima strategia di prevenzione dei suicidi al mondo.

Oggi le tendenze nella regione sono molto migliorate, ma la Finlandia è ancora al quarto posto nei tassi di suicidio giovanile.

Helliwell afferma la qualità del governo "è molto importante per sostenere la soddisfazione della vita delle persone, ma non così importante per prevenire i suicidi" e che "il credo religioso è molto importante per fermare i suicidi, ma non altrettanto per produrre felicità nella vita". Il divorzio "è negativo per entrambi, ma influisce più sui suicidi che sulla valutazione negativa della vita", invece.

"La Svezia, quindi, con un governo di alta qualità, un alto tasso di divorzi e una bassa affiliazione religiosa, dovrebbe avere un tasso di suicidi previsto più alto, che si contrappone agli alti livelli di felicità". ha ipotizzato l'esperto. Ma non è così.

Secondo Helliwell, questa tendenza sfavorevole potrebbe essere spiegata da fattori culturali. "Il suicidio, come altri tipi di comportamento antisociale, ad esempio le dipendenze di vario tipo si concentrano nelle regioni a causa di una sorta di feedback positivo locale", ha detto a Euronews Next. "Le persone copiano il comportamento sfortunato di altre persone come meccanismo per affrontare la realtà".

E il clima?

La temperatura media annua più calda è di 6,5 °C nel sud-ovest della Finlandia. Nell'Est e nel Nord del Paese, la temperatura media è ancora più bassa. È vero che gli inverni nordici sono lunghi, bui e freddi e che la maggior parte di noi associa temperature più calde e giornate di sole alla felicità. Ma i risultati del rapporto suggeriscono che l'effetto sul punteggio di felicità è piuttosto insignificante.

Le persone si adattano al clima, quindi piogge abbondanti, tempeste di neve e temperature sotto lo zero non influiscono sulla soddisfazione di chi è abituato a vivere in queste condizioni.

Quindi, cosa possiamo fare per essere felici come i Nordici?

I Paesi nordici sono riusciti a entrare in un circolo virtuoso, in cui istituzioni efficienti e democratiche sono in grado di fornire sicurezza ai cittadini, in modo che questi ultimi si fidino delle istituzioni e gli uni degli altri. Questo li porta a votare per i politici che promettono e realizzano un modello di welfare di successo.

Tuttavia, ci sono alcune cose che si possono effettivamente fare.

"Scopriamo che le persone sono molto, molto più felici se sentono di trovarsi in un ambiente in cui le persone si guardano le spalle: è davvero importante dirlo alle persone, perché non riescono a capire quanto siano generose le altre persone in tutto il mondo", afferma Helliwell.

Afferma che la fiducia che riponiamo negli altri è in realtà più alta di quanto crediamo. La mancanza di questa fiducia ci rende infelici. O almeno, non siamo felici come i nordici.

Helliwell sostiene inoltre che uno dei motivi per cui le persone sottovalutano la gentilezza dei loro vicini è perché non ne sentono parlare nei media. "Il che rende le buone notizie un argomento importante, perché è quello che determina l'opinione che si ha dei propri vicini", ha detto.