Perdersi nella vivace confusione di un mercatino delle pulci o di una vendita vintage durante le vacanze è spesso uno dei momenti clou di un viaggio all'estero.

Forse vi troverai una gemma nascosta o forse ti diverterai semplicemente a curiosare. I mercatini offrono uno spaccato della vita e della cultura locale.

Abiti firmati a poco prezzo e utensili da cucina a Copenhagen, Danimarca

L'anno scorso, Copenaghen è stata nominata migliore città d'Europa per i cacciatori di occasioni, secondo Confused.com. Il sito web ha scoperto che la capitale danese ha negozi di antiquariato di qualità e mercatini di strada molto quotati.

Il mercato delle pulci più popolare si trova dietro il municipio di Frederiksberg. Vi troverai tutti i tipi di marchi di moda internazionali a un prezzo stracciato e anche strani gadget da cucina.

Se le posate d'argento decorate e la cristalleria sono la tua passione, visita il mercato di antiquariato di Old Strand, ora chiamato anche mercato dell'antiquariato di Thorvaldsens Plads.

Libri rari e cimeli di guerra a buon mercato a Berlino, Germania

La capitale giovanile e bohémien della Germania è un centro di tesori di seconda mano.

I vivaci mercatini delle pulci di Berlino presentano spesso curiosità del periodo della Repubblica democratica tedesca (1945-1990), tra cui uniformi militari, giocattoli e insegne di negozi retrò.

All'ombra degli alberi in Arkonaplatz, si possono trovare anche eleganti mobili. L'Antikbuchmarkt vicino al fiume Sprea vende libri rari e oggetti d'antiquariato.

Benché sia piuttosto turistico, Mauerpark offre allegri caffè all'aperto e karaoke la domenica pomeriggio.

Tessuti finlandesi e stoviglie iconiche a Helsinki, Finlandia

Essendo un paese di appassionati ambientalisti, non c'è da meravigliarsi che lo shopping di seconda mano sia sacro in Finlandia.

La capitale Helsinki è piena di mercati che vendono articoli esclusivamente finlandesi. Al mercatino delle pulci di Hietalahti aspettati cimeli Moomin in edizione limitata, abbigliamento e accessori Makia o tessuto luminoso Marimekko.

Visita il mercato di Hakaniemi per i giocattoli in legno in stile Scandi e le stoviglie Littala e Arabia, due iconici marchi finlandesi.

Negozi chic e di beneficenza a Edimburgo, Scozia

L'elegante Stockbridge di Edimburgo è la zona perfetta per immergersi nelle boutique dell'usato e nei negozi di beneficenza chic.

Il quartiere ha l'atmosfera di un villaggio, nonostante sia proprio ai margini dell'elegante e centrale New Town della città.

Tra i numerosi negozi di beneficenza, i cacciatori di occasioni possono trovare maglioni di cashmere, dischi in vinile rari, mobili vintage e un punto vendita della Croce Rossa britannica con una sezione interamente dedicata agli abiti da sposa.

Il 24 aprile si terrà per esempio una svendita di abiti vintage presso la Potterrow Venue dell'università di Edimburgo e il 14 maggio ci sarà un mercatino dell'artigianato e delle pulci nelle Assembly Rooms.

Monete da collezione e vinili vintage a Bilbao, Spagna

I mercatini delle pulci di Bilbao si rivolgono sia al visitatore occasionale sia al professionista alla ricerca di affari.

I collezionisti affollano la Plaza Nueva della città la domenica per il mercato degli hobbisti, ricco di reperti rari.

Gli appassionati di musica sfogliano pile di dischi in vinile, i collezionisti di libri tomi storici e gli intenditori di francobolli trovano edizioni limitate.

Moda di stilisti francesi e cibo a Parigi, Francia

Parigi ospita numerosi mercatini delle pulci pieni di occasioni.

Da quasi 150 anni, il Marché aux Puces de Saint-Ouen, alla periferia della capitale, delizia gli appassionati di vintage.

Il vasto labirinto di bancarelle coperte e all'aperto vende di tutto, dai soprammobili agli accessori vintage di design. Certo, una borsa Chanel non costa poco, ma le chicche da scoprire non mancano.

Gli affari sono più facili nel piccolo mercato di Vanyes che propone divertenti bric-à-brac o al Marché d'Aligre, simile a un souk di bancarelle di cibo e di oggetti d'antiquariato.