Sono caduti 226 mm di pioggia in sei ore, più della media del mese più piovoso dell'anno. Esondazioni e allagamenti nei comuni più colpiti: Castagneto Carducci, San Vincenzo, Monteverdi Marittimo e Montecatini Val di Cecina

Lunedì sera la Toscana è stata attraversata da una violenta ondata di maltempo. A cavallo tra le province di Livorno e di Pisa sono caduti fino a 226 mm di pioggia in sei ore, una quantità di acqua maggiore a quella che piove in media nell'intero mese più piovoso dell'anno.

Un vero e proprio nubifragio che ha colpito soprattutto i comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo, Monteverdi Marittimo e Montecatini Val di Cecina.

I forti rovesci hanno causato l'esondazione di canali e fosse, allagando case, strade e terreni agricoli. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche in salvataggi di persone in difficoltà. Un bimbo di cinque mesi e la nonna sono dispersi per la piena del torrente Sterza, mentre sono stati tratti in salvo padre, madre, nonno e dei turisti stranieri.

La famiglia si era rifugiata sul tetto di una casa dopo l'innalzamento del livello dell'acqua. Le ricerche dei due dispersi sono proseguite per tutta la notte e proseguiranno nella giornata di martedì con sommozzatori, soccorritori fluviali, unità cinofile, squadre ordinarie e l'ausilio dei droni.

"Da quando sono presenti i rilevamenti meteo, mai si era abbattuta nella zona una perturbazione così intensa", ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. "Mai registrato qualcosa di simile nel nostro territorio. Una furia di acqua e fango", ha detto anche la sindaca di Castagneto Carducci Sandra Scarpellini.

"Abbiamo terminato i tantissimi interventi di urgenza, [...] per chiudere le strade, salvare e sfollare le persone e gli animali, liberare dall'acqua. Con la luce del sole conteremo i danni. Saranno pesanti, ma nessuna vita si è persa. Questo è ciò che più conta", ha aggiunto la prima cittadina sui suoi canali social.

Danni alle vigne di Bolgheri, Coldiretti: "Colpa del cambiamento climatico"

Nella mattinata i viticoltori della zona di Bolgheri, nel livornese, hanno effettuato una prima ricognizione per valutare i danni in compagnia di Coldiretti Livorno. "La quantità di acqua scesa in brevissimo tempo è stata tale da mandare in tilt il sistema del reticolo idrico minore provocandone il collasso. La furia dell'acqua mista al fango ha divelto anche alcune vigne. Tra gli areali più colpiti ci sono proprio quelli dell'areale della Doc tra la Bolgherese e la via Aurelia nel Comune di Castagneto Carducci", ha commentato Coldiretti Livorno.

L'associazione, citando lo European severe weather database, evidenzia che nel solo mese di settembre sono stati 28 i nubifragi che si sono abbattuti sulla Toscana, "aggravando una situazione già molto fragile in una regione dove nove comuni su dieci si trovano in zone a rischio idrogeologico".

"È il risultato - continua Coldiretti Livorno - degli effetti dei cambiamenti climatici che si manifestano con una evidente tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo con effetti devastanti come dimostrano le recenti alluvioni".

Martedì è ancora allerta gialla in nove regioni italiane per il rischio maltempo: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia e Veneto.