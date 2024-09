L'"amore incondizionato" dell'Albania per l'Italia significa che Roma ha il privilegio esclusivo di ospitare i richiedenti asilo sul territorio albanese, ha dichiarato Rama a Euronews

PUBBLICITÀ

I governi che cercano di replicare l'accordo stipulato tra Italia e Albania per esternalizzare il trattamento delle richieste di asilo non dovrebbero guardare al Paese balcanico come a un partner, ha dichiarato il primo ministro albanese Edi Rama a Euronews.

"Questo è un accordo esclusivo con l'Italia perché noi amiamo tutti, ma con l'Italia abbiamo un amore incondizionato", ha detto Rama, parlando al Parlamento europeo giovedì.

Il suo ripetuto avvertimento arriva pochi giorni dopo che la premier italiana Giorgia Meloni ha dichiarato che il suo omologo britannico Keir Starmer ha espresso "grande interesse" per il programma, e mentre la delocalizzazione delle procedure di asilo guadagna terreno tra le capitali dell'Ue.

Rama: "Un accordo basato sulla responsabilità come vicini"

L'Albania sta offrendo una soluzione pragmatica, ha spiegato Rama, negando anche che l'accordo sia una contropartita per gli sforzi dell'Italia di spingere il Paese sulla strada dell'adesione all'Ue. L'Albania è un candidato ufficiale all'adesione al blocco da un decennio.

"Abbiamo deciso di fare questo (accordo sull'immigrazione) sulla base del senso di responsabilità come vicini, come europei", ha detto. "Sicuramente è meglio che litigare ideologicamente su questo tema e non fare nulla".

In base all'accordo quinquennale stipulato tra Tirana e Roma lo scorso novembre, i migranti intercettati in mare dalle autorità italiane saranno trasferiti in centri di accoglienza vicino al porto albanese di Shengjin, dove le loro richieste di protezione internazionale saranno rapidamente esaminate dal personale italiano.

Solo i migranti provenienti da Paesi ritenuti sicuri dall'Italia, e le cui richieste rischiano quindi di essere respinte, saranno inviati lì. Ai richiedenti accolti sarà concesso l'asilo in Italia, mentre quelli non idonei saranno trattenuti e rimpatriati. I centri, costruiti a spese di Roma e sotto la giurisdizione italiana, non sono ancora stati aperti nonostante il governo di destra avesse inizialmente intenzione di renderli operativi entro la primavera del 2024.

L'obiettivo dichiarato di Roma è di trattare fino a 36mila domande all'anno in Albania. Bruxelles non si è opposta all'accordo, affermando che "non rientra" nell'ambito del diritto dell'Ue. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha lodato l'accordo nonostante abbia messo in guardia i difensori dei diritti umani sul fatto che i migranti potrebbero subire "lunghe detenzioni e altre violazioni" e rimanere intrappolati in un limbo legale.

In una lettera ai leader dell'Ue, von der Leyen ha descritto l'accordo come un "esempio di pensiero fuori dagli schemi" che può aiutare i Paesi a tenere sotto controllo il crescente numero di arrivi irregolari. Ora ha incaricato il nuovo commissario designato responsabile per la migrazione di "guidare le riflessioni su soluzioni operative innovative" per la migrazione irregolare, un termine eufemistico spesso associato alla pratica dell'outscouring.

I Paesi dell'Ue guardano allo schema Italia-Albania

L'accordo di Meloni con l'Albania, parte degli sforzi del suo governo di destra per reprimere l'immigrazione in Italia, ha suscitato curiosità nelle capitali all'interno e all'esterno del blocco.

In una lettera congiunta indirizzata alla Commissione a maggio, 15 Stati membri hanno esortato il blocco a "basarsi su modelli come il Protocollo Italia-Albania" come parte di una spinta comune per esternalizzare parzialmente la politica di migrazione e asilo dell'Ue.

Negli ultimi anni la migrazione è salita in cima alle priorità politiche dei Paesi dell'Ue, poiché le crescenti preoccupazioni per il forte aumento degli arrivi irregolari alimentano il capitale politico di partiti di estrema destra precedentemente marginali.

Il commissario tedesco per la migrazione, Joachim Stamp, che proviene dal partito liberale Free Democratic Party (Fdp), ha recentemente suggerito che le strutture finanziate dal precedente governo conservatore britannico in Ruanda potrebbero essere utilizzate come parte di un piano europeo per ospitare i migranti non autorizzati. "Al momento non abbiamo nessun Paese terzo che si sia fatto avanti, a eccezione del Ruanda", ha dichiarato Stamp all'inizio del mese in un podcast della tedesca Table Media.

Il controverso accordo tra Regno Unito e Ruanda, che differisce in modo sostanziale dall'accordo Italia-Albania in quanto il precedente governo britannico non era disposto a offrire asilo nel Regno Unito ai richiedenti idonei trattati all'estero, è stato abbandonato dal governo di Keir Starmer a luglio.

Ma il neoeletto primo ministro di sinistra è interessato al protocollo Italia-Albania. Starmer ha incontrato Meloni a Roma la scorsa settimana e ha dichiarato che avrebbe "studiato" l'accordo come parte dell'approccio "pragmatico" del Regno Unito per ridurre gli arrivi irregolari.