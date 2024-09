La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affidato un portafoglio finanziario a una donna nota per aver messo in campo una dura disciplina fiscale durante la crisi del debito sovrano del Portogallo

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha nominato l'ex ministra delle Finanze portoghese, Maria Luís Albuquerque, per gestire l'influente portafoglio dei servizi finanziari. La proposta ha già sollevato preoccupazioni per un possibile conflitto di interesse.

Incaricata martedì da von der Leyen per sbloccare gli investimenti privati nell'ambito dei piani per la creazione di una "unione dei risparmi e degli investimenti" dell'Ue, Albuquerque, come tutti i potenziali commissari, deve ora superare il vaglio parlamentare.

Il vaglio del Parlamento Ue

I commissari designati devono comparire dinanzi alle varie commissioni parlamentari in audizioni sui rispettivi ambiti di competenza. Ciascuna commissione valuta quindi le competenze del candidato e le trasmette al Presidente del Parlamento. Una valutazione negativa può indurre i candidati a ritirarsi dal processo, come è avvenuto in passato.

È probabile che i parlamentari esaminino il precedente lavoro aziendale e la privatizzazione della TAP, la compagnia aerea nazionale portoghese, durante il mandato di Albuquerque nel ruolo di ministra delle Finanze dal 2013 al 2015.

Il conflitto di interessi

L'Osservatorio Corporate Europe Observatory (Ceo), con sede a Bruxelles, ha dichiarato che la nomina di Albuquerque rappresenta un "grave conflitto di interessi". Ceo sottolinea che l'ex ministra è passata dal suo incarico al dicastero delle Finanze al lavoro in un'agenzia con sede nel Regno Unito, che ha gestito 300 milioni di euro di crediti inesigibili legati a Banif, una banca portoghese salvata nel 2015.

Queste preoccupazioni sono state spazzate via da von der Leyen, che ieri ha dichiarato ai giornalisti che "rafforza la posizione di Maria Albuquerque" il fatto che abbia avuto un'esperienza nel settore privato.

In caso di via libera, Albuquerque subentrerà all'irlandese Mairead McGuinness alla guida della DG FISMA, il dipartimento della Commissione che si occupa dei servizi finanziari, portando avanti alcune riforme da tempo bloccate, volte a costruire i mercati dei capitali del blocco e a salvaguardare il sistema bancario.

Conservatrice fiscale

Albuquerque dovrà introdurre un prodotto di risparmio a livello europeo e potenziare la finanza verde, anche se il compito di introdurre una versione digitale dell'euro è stato affidato al lettone Valdis Dombrovskis.

Schierata con il Partito Popolare Europeo (Ppe) di centro-destra, Albuquerque, 56 anni, è spesso associata al conservatorismo fiscale, favorendo la disciplina di bilancio, la riduzione del debito pubblico e la stabilità economica.

Nel 2016 è entrata a far parte di Arrow Global, gestore di fondi europei con sede a Londra, e nel 2022 ha iniziato a lavorare per Morgan Stanley Europe, in entrambi i casi come direttrice non esecutiva.

Come ministra delle Finanze, Albuquerque è stata anche membro del consiglio di amministrazione della Banca africana di sviluppo, del Meccanismo europeo di stabilità, un fondo di salvataggio permanente creato nel 2012, e della Banca europea per gli investimenti.

"Ha salvato le banche e rovinato i servizi sociali"

Il suo mandato politico è stato segnato dall'ammirazione degli alleati e dal disprezzo dell'opposizione, che l'ha accusata di aver costretto il Paese alla povertà, salvando le banche e rovinando i servizi sociali come la sanità e l'istruzione.

In risposta al "portafoglio cruciale" assegnato ad Albuquerque, il primo ministro Luís Montenegro ha dichiarato che si tratta di una "questione centrale per l'Europa e per il Portogallo", con l'obiettivo di diversificare le fonti di finanziamento per promuovere la crescita economica e gli investimenti.

"È essenziale per il progresso, per la sostenibilità del progetto sociale ed economico europeo e per la capacità dell'Unione di soddisfare le aspettative, le esigenze e gli interessi dei cittadini europei e portoghesi", ha dichiarato Montenegro in una dichiarazione pubblicata martedì.

Critiche e aspettative

La deputata Catarina Martins (Portogallo/Sinistra) ha criticato Albuquerque come "un agente della troika e del sistema finanziario", riferendosi al trio composto da Commissione, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale che ha applicato i programmi di austerità in tutto il blocco.

Maria van der Heide, responsabile delle politiche dell'Ue di ShareAction, un'organizzazione benefica che promuove gli investimenti responsabili, ha affermato che la nuova commissaria per i servizi finanziari ha un ruolo fondamentale da svolgere nell'accelerare la transizione dell'Europa.

"Ciò significa riconoscere il ruolo cruciale del settore finanziario in questa transizione e garantire che gli investimenti siano indirizzati verso attività che guidino un reale cambiamento positivo", ha dichiarato van der Heide.

"La posta in gioco è alta e la sua leadership sarà fondamentale se l'Ue vuole raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi climatici e sociali e rimanere competitiva senza sacrificare le esigenze ambientali e sociali", ha aggiunto.

"L'importanza del suo mandato non può essere sopravvalutata", ha dichiarato il gruppo di pressione con sede a Bruxelles, European Fund and Asset Management Association (EFAMA), sottolineando la necessità di investimenti privati per stimolare la competitività europea e finanziare il passaggio a un'economia verde e digitale.

"La creazione della giusta cornice normativa per il futuro successo del mercato dei capitali sarà fondamentale e il prossimo mandato quinquennale rappresenta un'opportunità d'oro da non perdere", ha aggiunto l'EFAMA.

La commissaria portoghese designata si è laureata in economia nel 1991 presso l'Universidade Lusíada, a Lisbona, e nel 1997 ha conseguito un master in Economia monetaria e finanziaria presso l'ISEG, l'Università tecnica di Lisbona.