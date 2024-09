Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Valencia, Budapest e Atene stanno adottando nuove leggi per contrastare il turismo eccessivo e gli alloggi illegali per brevi periodi

Mentre la stagione turistica principale volge al termine, le città stanno adottando una legislazione per controllare l'eccesso di turismo e reprimere i visitatori maleducati e i proprietari che gestiscono alloggi illegali.

Valencia ha annunciato l'intenzione di tagliare l'elettricità e l'acqua agli alloggi turistici illegali della città.

La sindaco, María José Catalá, ritiene che l'eccessiva fornitura di acqua ed elettricità agli affitti a breve termine abbia un grave impatto sui residenti permanenti.

I media locali hanno riferito che la sindaca ha dichiarato al Dibattito sullo Stato della Città che l'esistenza di appartamenti turistici "incide sul prezzo degli affitti, sposta la popolazione, implica la graduale scomparsa del commercio locale a favore dei negozi per turisti e uno squilibrio nei servizi pubblici" che favorisce i turisti rispetto ai locali.

Sanzione alle locazioni turistiche illegali

Catalá sembra prendere molto sul serio la situazione. A nome del consiglio comunale, ha chiesto il potere di sanzionare gli appartamenti turistici illegali e di imporre multe fino a 600.000 euro ai proprietari che si rifiutano di rispettare le nuove leggi.

I registri mostrano che, sotto Catalá, le ispezioni degli appartamenti turistici sono aumentate del 454% solo quest'anno e che l'attività della polizia contro gli appartamenti turistici illegali è passata da 73 segnalazioni nel 2022 a 449 finora nel 2024. Quest'anno è già stata ordinata la chiusura di circa 278 residenze illegali.

Siviglia ha aperto la strada in Spagna Taisia Karaseva via UnSplash

Valencia segue le orme di Siviglia

La mossa arriva dopo che al consiglio comunale della città meridionale spagnola di Siviglia è stato detto che aveva il diritto di interrompere la fornitura di acqua agli alloggi turistici illegali.

Prima della decisione presa a fine agosto, Siviglia aveva già interrotto l'erogazione dell'acqua a sei "appartamenti fuori legge".

Mentre tre dei proprietari hanno fatto ricorso, il giudice ha accettato la tesi del Comune secondo cui gli appartamenti non erano residenze dei proprietari, dando invece ragione ai vicini che si erano lamentati del rumore.

Il Comune di Siviglia ritiene che in città ci siano circa 5.000 appartamenti illegali, oltre ai 10.000 legalmente autorizzati.

I funzionari hanno confermato che l'erogazione dell'acqua sarà ripristinata solo quando gli appartamenti saranno tornati a essere residenze regolari.

Il turismo a Siviglia ha registrato un boom dalla fine della pandemia Covid. La città, che conta appena 700.000 abitanti, ha visto un afflusso di circa 3,5 milioni di visitatori all'anno, la maggior parte dei quali sceglie di soggiornare nel piccolo centro storico.

Valencia valuta la possibilità di limitare l'accesso delle navi da crociera

Tornando a Valencia, il sindaco ha anche suggerito che la città potrebbe cambiare le regole di attracco delle navi da crociera in futuro.

Catalá ha detto che la questione delle navi "merita una riflessione" e ha ventilato l'idea di "limitare e ridurre l'arrivo delle mega-navi da crociera".

Ha annunciato che è in programma la creazione di un gruppo permanente con membri del Consiglio comunale, dell'Autorità portuale e del settore crocieristico "per regolare il traffico crocieristico".

"Vogliamo progettare una strategia condivisa di sostenibilità sociale e ambientale per le crociere e garantire un turismo crocieristico di qualità, cercando di destagionalizzare gli scali, di distribuire il flusso dei crocieristi nella destinazione e di pianificare", ha detto.

Catalá ha anche indicato che il suo team "darà priorità alle navi che utilizzano Valencia come porto base, cioè quelle che pernottano in città e, quindi, che generano un maggiore impatto economico e... cercano un turismo di qualità".

Anche Budapest ha deciso di dare un giro di vite Emma Fabbri via UnSplash

Budapest intende vietare gli affitti a breve termine

Anche la capitale dell'Ungheria sta dando un giro di vite al turismo eccessivo e ha appena annunciato che vieterà tutti gli affitti a breve termine in città.

I residenti di Budapest hanno votato di stretta misura per il divieto di questa forma di alloggio, che però non entrerà in vigore prima del 1° gennaio 2026.

Tuttavia, non si tratterà di una misura generalizzata.

Dal 2026, il divieto riguarderà solo una piccola parte di Budapest, il Distretto VI, noto anche come Terézváros.

Nonostante le sue dimensioni relativamente ridotte, il divieto sarà probabilmente percepito con una certa rilevanza, poiché si tratta di una delle aree più densamente popolate della città.

Il 54% degli abitanti della zona ha votato a favore del divieto e ora si pensa che potrebbe essere solo la prima di queste decisioni.

Secondo quanto riferito, il governo è intenzionato a introdurre divieti di questo tipo in tutto il Paese.

Molti cittadini ungheresi sono scontenti del fatto che gli affitti a breve termine contribuiscano alla carenza di alloggi per i residenti locali.

Atene vieterà alcuni nuovi affitti a breve termine a partire dal 2025

Anche la capitale della Grecia ha annunciato l'intenzione di vietare le nuove locazioni a breve termine a partire dal 1° gennaio 2025, anche se al momento la mossa sembra essere solo temporanea.

Appena un giorno dopo la decisione di Budapest, il governo greco ha annunciato che smetterà di rilasciare nuove licenze per affitti a breve termine nel primo, secondo e terzo distretto municipale del centro di Atene.

Per il momento, la restrizione rimarrà in vigore solo per 12 mesi.

Dopo questo periodo, le autorità esamineranno attentamente se il divieto ha avuto un impatto sufficiente sul turismo eccessivo e sulla situazione abitativa locale prima di decidere se estenderlo o meno.

In precedenza, il governo voleva sperimentare il programma solo per 90 giorni, ma è stato presto deciso che non sarebbe stato sufficiente.

La sperimentazione, della durata di un anno, si applicherà invece ai distretti in cui le locazioni a breve termine rappresentano più del 5% del patrimonio abitativo totale e, quindi, hanno un impatto notevole sulla vita dei residenti.

Le autorità di Atene lavoreranno anche con i proprietari per incoraggiarli a essere più rispettosi degli abitanti e dell'ambiente.

Aumento della tassa di soggiorno ad Atene

Dopo un'estate di disastri naturali legati ai cambiamenti climatici, il governo locale imporrà una tassa giornaliera sugli affitti a breve termine per far fronte alla crisi in corso.

Durante l'intenso periodo da aprile a ottobre, la tassa aumenterà dagli attuali 1,5 euro al giorno a 8 euro.

In bassa stagione, la tassa passerà da 0,50 a 2 euro al giorno, secondo l'agenzia di stampa Reuters.

Nonostante l'eccesso di turismo e gli incendi boschivi, che hanno visto innumerevoli evacuazioni, il 2024 sarà un anno record per la Grecia in termini di entrate turistiche. Si prevede che le entrate del Paese dal settore possano raggiungere i 22 miliardi di euro entro la fine dell'anno.