Nella puntata di State of the Union di questa settimana: la Germania ha annunciato di rafforzare i controlli alle frontiere contro migranti irregolari, il primo dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris, le conseguenze della siccità in Turchia

Tra i temi che hanno caratterizzato la settimana in Europa, e non solo, l'annuncio della Germania di rafforzare ed estendere i controlli temporanei alle frontiere contro l'immigrazione irregolare, e la provocazione del governo ungherese di inviare a Bruxelles bus pieni di migranti, entrate irregolarmente in Ungheria.

Usa: il primo dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris

A circa 50 giorni dalle elezioni negli Stati Uniti, martedì sera a Philadelphia si sono sfidati per il primo e probabilmente unico dibattito elettorale Kamala Harris e Donald Trump. Ospite dell'ultima puntata di State of the UnionBen Ansell, professore presso l'Università di Oxford e autore del libro "Why politics fails". Il politologo ha esaminato come nell'anno durante il quale 4 miliardi di persone sono chiamate al voto, i partiti populisti stanno subendo un leggero declino in alcuni Paesi nonostante la minaccia alla democrazia.

Turchia: le conseguenze del cambiamento climatico e della siccità

Oltre 2.600 voragini stanno minacciando l'agricoltura ed alcune aree residenziali nella pianura di Konya, in Turchia, a causa della siccità e dell'eccessivo utilizzo di acqua.

I distretti più colpiti includono Cihanbeyli, Yunak, Kulu, Sarayönü e Kadınhanı, noti per la loro elevata produzione di cereali. L'Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (AFAD) e il Sinkhole Application Research Center presso la Konya Technical University stanno monitorando attentamente lo sviluppo delle voragini per cercare misure preventive.