Violente precipitazioni si stanno abbattendo nel Nord Italia dalle prime ore del mattino. Allagato il tribunale a Milano. In Piemonte, un uomo risulta disperso e due ponti sono crollati a causa delle inondazioni: trenta persone isolate

PUBBLICITÀ

Dopo il nubifragio che ha colpito Roma lo scorso martedì, un'ondata di maltempo si è abbattuta sul Nord Italia causando diversi danni e problemi alla viabilità.

Nelle prime ore del mattino un violento temporale ha colpito Milano, dove si sono registrati diversi allagamenti e disagi alla circolazione. Alcune aree del tribunale di Milano sono allagate con l'ingresso principale in corso di Porta Vittoria chiuso. Al terzo piano dello stabile si cerca di limitare i danni dovuti alla pioggia, che sta entrando dal tetto.

Non c'è preoccupazione per i livelli di Lambro e Seveso ma "i temporali continueranno tutta la giornata odierna, probabilmente con maggiori intensità", ha dichiarato in un post su Facebook l'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli.

Violente piogge: allerta per il livello dei fiumi in Piemonte

Più delicata, invece, la situazione in Piemonte. Al momento a preoccupare è il fiume Stura di Lanzo, che ha superato il livello di pericolo a Mezzenile, mentre a Lanzo ha superato il livello di guardia. Anche il torrente Anza a San Carlo, nel Verbano, ha raggiunto il livello di pericolo.

Ingenti precipitazioni si sono abbattute sulle valli del Torinese, dove in alcune aree sono caduti fino a 169 millimetri di pioggia nelle ultime dodici ore, il Chisone a San Martino, il Pellice a Luserna San Giovanni e Villafranca, il Sangone a Trana sono vicini al livello di guardia. In borgata Giordani e borgata Combe, nella zona di Bussoleno e Mattie, è straripato il Rio Gerardo e trenta persone sono rimaste isolate a causa del crollo di due ponti. Un uomo risulta disperso dopo che è stato travolto a bordo del suo trattore dall'acqua straripata dal torrente Orco a Feletto, nel torinese.

Forti piogge anche in Valle d'Aosta. La strada regionale per Cogne, unica via di accesso al paese, è stata chiusa in località Lexert, insieme alle strade comunali per Valnontey e Lillaz. Verso Cretaz alcuni residenti hanno segnalato diverse esondazioni. Si prevedono ancora rovesci su tutto il territorio, in allerta gialla, nella mattinata, con particolare attenzione alle vallate del Gran Paradiso dove l'allerta idrogeologica sale ad arancione.

In Liguria le precipitazioni si stanno progressivamente attenuando ma rimane in vigore l'allerta arancione fino alle 13 di giovedì con le piogge che si stanno spostando verso il centro della Regione. La Protezione civile della Regione ha segnalato la riapertura dell'autostrada A10 e il ripristino della circolazione ferroviaria tra Finale Ligure e Loano.

Gli eventi meteorologici estremi in Italia negli ultimi anni

La Società italiana di medicina ambientale ha segnalato che in appena tre anni l'Italia è stata colpita da 878 eventi meteorologici estremi, di cui 310 nel 2022, 378 nel 2023 (più 22 per cento in un anno) e 190 dall'inizio del 2024.

Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto risultano essere le regioni più colpite.