Martedì la Commissione europea ha approvato la revisione del piano di ripresa e resilienza della Polonia, per un valore di quasi 60 miliardi di euro

Il nuovo piano polacco per la ripresa e la resilienza (RRF) combina 34,5 miliardi di euro in prestiti a basso interesse e 25,3 miliardi di euro in sovvenzioni, che dovrebbero essere erogati in diverse rate nei prossimi anni.

La revisione tiene conto di RePower Eu, il piano del blocco per ridurre le importazioni di combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde, presentato dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Il piano originario della Polonia per il RRF aveva un valore di 35,4 miliardi di euro.

Nonostante la revisione al rialzo, il denaro rimane strettamente legato alle condizioni imposte lo scorso anno, note anche come "super milestone".

Le condizioni hanno lo scopo di rimediare ai danni causati dalla camera disciplinare della Corte Suprema polacca, che è stata autorizzata in modo controverso a punire i magistrati in base al contenuto delle loro sentenze.

Tuttavia, la nuova valutazione positiva della Commissione include la possibilità di sbloccare 5,1 miliardi di euro di prefinanziamento entro la fine dell'anno, a condizione che i 27 Stati membri diano la loro approvazione.

Se sbloccati, i 5,1 miliardi di euro rappresenterebbero il primo versamento di fondi di recupero per la Polonia, che finora non ha potuto attingere al pool comune di 750 miliardi di euro del blocco a causa delle persistenti preoccupazioni sull'indipendenza giudiziaria e sulla separazione dei poteri.

Il tira e molla tra Bruxelles e il governo di destra di Varsavia si è svolto per mesi sotto gli occhi di tutti ed è arrivato fino alla Corte di giustizia europea. In una sentenza emessa a giugno, la Corte ha affermato che la controversa riforma polacca ha minato il diritto di avere accesso a una magistratura indipendente e imparziale, annullandola di fatto.

La decisione della Commissione, annunciata martedì pomeriggio, coincide con il potenziale ritorno di Donald Tusk come primo ministro polacco.

Alle elezioni generali tenutesi il mese scorso, la Piattaforma Civica (KO) di Tusk, insieme ad altri due partiti di opposizione, ha ottenuto più del 54% dei voti e si è assicurata una maggioranza di 248 seggi nel Sejm, la camera bassa del Parlamento con 460 posti.

Tusk ha fatto dello sblocco dei fondi per la ripresa una delle sue principali priorità. Ma la sua nomina dipende dal Presidente Andrzej Duda, che non gli ha ancora affidato la formazione di un governo di coalizione.