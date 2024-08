Gli organizzatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici avevano promesso di migliorare l'accessibilità della capitale. Ma le organizzazioni no-profit sostengono che non è stato fatto abbastanza per rendere gli spostamenti nella capitale francese più facili per le persone con disabilità

Muoversi a Parigi è una vera e propria sfida quando si usa una sedia a rotelle come Franck Maille, ex atleta paralimpico e rappresentante dell'Apf France handicap, un ente di beneficenza per disabili.

Sebbene la capitale francese abbia promesso di migliorare l'accessibilità per i Giochi Paralimpici che si sono aperti mercoledì sera, la rete di trasporti pubblici della città rimane quasi impossibile da percorrere per i passeggeri a mobilità ridotta.

La prima tappa del faticoso viaggio di Maille inizia a Nanterre, nella periferia occidentale di Parigi. Per raggiungere il centro città deve prendere la Rer, un treno urbano. Due treni su cinque sono pubblicizzati come “completamente accessibili”, ma la realtà è ben diversa.

“Devo prendere l'ascensore e scendere alla reception. E qui finisce tutta la mia autonomia, perché ho bisogno dell'aiuto di un agente ferroviario”, sospira Maille. Alla reception l'agente deve chiamare la stazione di arrivo per assicurarsi che gli ascensori funzionino.

In caso contrario, Franck ha sempre un piano B e un piano C per arrivare a destinazione: "Bisogna sempre pensare in anticipo e inventarsi percorsi diversi, è estenuante”.

Supponendo che il viaggio in treno di Maille prosegua, un altro agente deve estrarre manualmente una rampa speciale per le persone in sedia a rotelle, una procedura lunga che occupa venti minuti del suo tempo.

“A volte le cose vanno storte: proprio ieri un agente ferroviario si è dimenticato di me e non ha portato la rampa”, spiega il 53enne, che è un ex nuotatore. “Il capotreno ha dovuto aspettare che qualcuno venisse ad aiutarmi a uscire”.

Secondo un rapporto del 2018 dei Centers for disease control and prevention, l'agenzia nazionale statunitense per la salute pubblica, gli adulti con disabilità riferiscono di soffrire di disagi mentali con una frequenza quasi cinque volte maggiore rispetto agli adulti senza disabilità.

L'isolamento è un fattore trainante, secondo Maille: “Alcune persone disabili si suicidano perché non ce la fanno più. Sentono di non essere considerati esseri umani. Siamo stufi, la creazione di una società accessibile sta richiedendo troppo tempo”.

Spostarsi con i mezzi pubblici è fisicamente e psicologicamente faticoso

Migliorare l'accessibilità è stata una delle promesse principali degli organizzatori dei Giochi di Parigi, soprannominati i "Giochi per tutti”.

“In termini di accessibilità, no, non sono i 'Giochi per tutti'”, dice Maille. “Sì, stanno lavorando per migliorare, c'è la volontà di fare le cose bene, ma le stanno facendo correttamente? Forse dovrebbero chiedere consiglio alle persone direttamente interessate”.

Tra ascensori rotti e passeggeri impazienti che tagliano la strada a Maille, il viaggio può essere mentalmente e fisicamente faticoso. “È estenuante”, dice Maille. “Fisicamente, perché si percorrono lunghe distanze nei corridoi. Psicologicamente, perché bisogna prestare attenzione a tutti e a tutto, la folla, il traffico”.

La secolare metropolitana parigina è una delle peggiori modalità di trasporto per quanto riguarda l'accessibilità: solo la linea 14, appena completata, è completamente accessibile. Ma anche lì Maille deve sempre tenere gli occhi aperti per individuare eventuali ostacoli, perché la sua sedia a rotelle rischia di incastrarsi nella fessura della porta dell'ascensore.

Il suo mezzo di trasporto preferito rimane il tram, che è completamente accessibile e non crea problemi nel salire e scendere.

Nell'ultima tappa del viaggio, in autobus, anch'esso pubblicizzato come accessibile al cento per cento, Maille incontra altri problemi. La stazione degli autobus è stata deviata a causa dei giochi. Deve percorrere altri dieci minuti per raggiungere quella successiva.

Inoltre, non tutte le fermate dell'autobus sono dotate di una rampa e, quando lo sono, Maille deve comunque chiedere aiuto per essere spinto su di essa, poiché può essere piuttosto ripida.

L'intero viaggio richiederebbe a una persona non disabile circa un'ora e mezza. Per Maille è durato più di tre ore.

La metropolitana è il punto debole dell'accessibilità parigina

Si prevede che più di 280mila persone con disabilità visiteranno Parigi durante i Giochi Paralimpici. La città concorda sul fatto che, sebbene ci siano stati dei miglioramenti, è necessario fare di più.

“Grazie ai Giochi, ora abbiamo mille taxi accessibili alle sedie a rotelle”, ha dichiarato Lamia El Aaraje, vicesindaco di Parigi responsabile dell'accessibilità e dell'urbanistica. “È un vero progresso. Tuttavia, c'è ancora del lavoro da fare, in particolare con la metropolitana”.

“Insieme ad altre organizzazioni abbiamo chiesto con forza che la metropolitana sia resa parzialmente accessibile, poiché sappiamo che l'accessibilità totale è praticamente impossibile nella metropolitana di Parigi”, ha dichiarato a Euronews. “Tuttavia, credo che possiamo lavorare in modo intelligente per creare una rete territoriale migliore e migliorare l'accessibilità della metropolitana”.

Sebbene la città di Parigi finanzi la rete di trasporto pubblico, è l'agenzia regionale che gestisce e organizza la rete. Lunedì la responsabile della rete di trasporti della regione Valérie Pécresse ha ammesso che la metropolitana di Parigi “rimane il punto debole” in termini di accessibilità.

Ha dichiarato che la maggior parte della metropolitana potrebbe essere ammodernata, anche se ciò richiederebbe fino a venti anni e costerebbe tra i 15 e i 20 miliardi di euro.

Pécresse ha dichiarato che la regione è pronta a coprire il 30 per cento dei costi e ha chiesto che lo Stato e la città di Parigi si facciano carico del resto del conto - una richiesta ritenuta “esorbitante” dalle autorità parigine.

Attivisti come Franck Maille sperano che questi Giochi paralimpici catalizzino una più ampia inclusione per i 12 milioni di persone disabili in Francia.

“È ora di svegliarsi”, dice a Euronews. “Le autorità francesi non dovrebbero fare altre domande, ma solo fare le cose per bene. Ho 53 anni e vorrei vedere un miglioramento concreto dell'accessibilità a Parigi prima di lasciare questa Terra”.