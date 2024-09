Il Pontefice percorrerà 32.814 chilometri, di strada e in volo, per la sua 45esima visita pastorale rimandata dal 2020 a causa della pandemia da Covid-19. Dal 2 al 13 settembre sarà in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est, Singapore

PUBBLICITÀ

Il viaggio apostolico più lungo di sempre dall'inizio del Pontificato: tutto pronto per la partenza lunedì 2 settembre di Papa Francesco che sarà in Asia e Oceania fino al 13 settembre. Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est, Singapore: quattro Paesi, due continenti, 16 discorsi ufficiali per la sua 45esima visita pastorale rimandata dal 2020 a causa della pandemia da Covid-19.

Per favore, pregate per il frutto di questo viaggio Papa Francesco

Durante l'Angelus di domenica il Pontefice ha chiesto di pregare per il viaggio. Tra i fedeli presenti in Piazza San Pietro per la benedizione domenicale anche alcuni con un grande striscione e la scritta: “Buon viaggio”.

Papa Francesco in Asia e Oceania: le tappe e i temi del viaggio

32.814 chilometri, di strada e in volo, che il Pontefice percorrerà in dieci giorni. Il viaggio si articolerà in varie tappe: fino al 6 settembre sarà in Indonesia, a Giacarta, fino all'8 soggiornerà a Port Moresby, in Papua Nuova Guinea. I due giorni successivi saranno dedicati a Timor Est, dove resterà fino al 10, mentre per la tappa finale, dal 10 al 13, sarà a Singapore.

Tanti i temi che affronterà Francesco, il dialogo e la convivenza tra le religioni, la riconciliazione sociale, i cambiamenti climatici e i loro effetti devastanti, ma anche l’equilibrio tra economia, tecnologia e lo sviluppo umano, sociale e spirituale dei popoli. Previsti incontri con i fedeli nelle diocesi e arcidiocesi dei quattro Paesi.