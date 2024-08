Nella maggior parte degli Stati membri dell'Ue, all'inizio di ogni anno scolastico, gran parte dei posti vacanti nel settore dell'insegnamento non sono coperti, spesso a causa dei bassi salari, dell'elevato carico di lavoro e dell'invecchiamento della popolazione docente

PUBBLICITÀ

Con l'inizio dell'anno scolastico in tutta l'Ue, 24 Stati membri stanno lottando contro la carenza di insegnanti, che si ripercuote sull'apprendimento degli studenti e ostacola l'obiettivo di fornire un'istruzione di qualità per tutti.

La Svezia è stata segnalata come una delle più colpite. Il Paese avrà bisogfìfno di 153.000 insegnanti qualificati entro il 2035.

Secondo il rapporto Education and Training Monitor 2023 della Commissione europea, solo la Croazia e Cipro non hanno segnalato una carenza di personale educativo, mentre i dati pubblici esistenti in Grecia non consentono di valutare se tutte le esigenze siano coperte o se specifiche materie potrebbero essere carenti di docenti.

La maggior parte dei Paesi deve far fronte alla scarsità di insegnanti, in particolare nelle materie STIM (scienze, tecnologie, ingegneria e matematica) e di personale qualificato nell'educazione e nella cura della prima infanzia.

Il sindacato tedesco dei lavoratori dell'istruzione e della scienza, GEW, ha messo in guardia "dall'abbassare gli standard delle qualifiche pedagogiche per compensare la carenza di personale".

Quali sono gli ostacoli?

La professione di insegnante soffre di una serie di problematiche, tra cui la bassa retribuzione, l'incertezza dell'incarico e l'elevata mole di lavoro.

Gauthier Catteau era un insegnante di geografia nella parte francofona del Belgio. Ha iniziato la sua carriera di insegnante a 22 anni.

Quando ha compiuto 29 anni, Catteau ha smesso di fare l'insegnante ed è passato all'ingegneria. Prima di allora, una volta si è trovato a insegnare davanti a 39 adolescenti.

"Facevo il pendolare per tre ore avanti e indietro per andare a scuola ogni giorno, perché vivo in campagna", ha detto. "E ho scelto di lavorare a Bruxelles perché mi dava una certa sicurezza".

La distanza da percorrere, l'elevato carico di lavoro e le limitate prospettive di carriera hanno iniziato a sembrare incompatibili con il suo desiderio di creare una famiglia.

Secondo Eurostat, nel 2021 solo l'8% del personale docente aveva meno di 30 anni.

In 2021, 5.24 million teachers were employed in primary, lower secondary and upper secondary education in the EU. Eurostat

L'integrazione dei bambini ucraini nelle scuole dell'Ue a causa della guerra ha inoltre aggravato il problema della carenza di insegnanti in Europa.

In Polonia, nel febbraio 2023, 43.800 bambini sfollati dall'Ucraina risultavano iscritti all'istruzione della prima infanzia.

Nel frattempo, molti Paesi stanno assistendo all'invecchiamento della popolazione degli insegnanti, con un'ondata di pensionamenti previsti nei prossimi anni che non fa che aumentare la pressione sul sistema.

In Portogallo, uno dei sindacati degli insegnanti, il Fenprof, stima che andranno in pensione tra i 4.700 e i 4.800 insegnanti, "il numero più alto del millennio". Il Paese avrà bisogno di oltre 30.000 nuovi educatori professionali entro il 2030.

PUBBLICITÀ

Una soluzione a livello europeo?

La Commissione europea ha promosso la mobilità degli insegnanti e ha premiato le pratiche didattiche innovative come modo per affrontare questa carenza e ripristinare il prestigio di questa professione.

Molti Paesi dell'Ue hanno anche cercato di attirare i pensionati verso la professione e di colmare le lacune con insegnanti con contratti temporanei, come soluzione di ripiego.

Nell'aprile di quest'anno, il segretario generale dell'Associazione degli insegnanti della scuola secondaria in Irlanda (Asti), Kieran Christie, ha dichiarato che il Dipartimento dell'Istruzione ha bisogno di un "completo cambiamento di mentalità" per affrontare l'attuale carenza di insegnanti.

Christie ha suggerito la necessità di attuare una serie di iniziative per incentivare il ritorno degli insegnanti che hanno lasciato l'Irlanda per lavorare all'estero.

PUBBLICITÀ

Tuttavia, una soluzione a livello europeo potrebbe essere difficile da attuare.

"Uno dei motivi per cui è difficile trovare un indicatore europeo comparabile tra Paesi sulla carenza di insegnanti è che i Paesi hanno regole istituzionali diverse in materia di istruzione", ha scritto l'economista dell'istruzione Giorgio Di Pietro in una relazione tecnica per il Centro comune di ricerca dell'Ue.

"Ad esempio, le qualifiche formali per l'insegnamento possono essere ottenute in modi diversi nei vari Paesi. In alcuni Paesi si diventa automaticamente insegnanti quando si completa il programma di preparazione degli insegnanti, mentre in altri ci sono ulteriori passaggi da completare".