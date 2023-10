I leader sindacali affermano che il governo di destra è un'amministrazione da "Robin Hood al contrario", che taglia i sussidi ai poveri ma premia i ricchi con agevolazioni fiscali

Il governo finlandese sta affrontando un autunno di malcontento, a causa delle pressioni esercitate dai sindacati e dagli studenti sui tagli al welfare sociale, sull'erosione dei diritti e della sicurezza del lavoro e sulle nuove restrizioni imposte agli studenti internazionali che vogliono rimanere nella Nazione scandinava.

I leader sindacali hanno definito il governo del primo ministro Petteri Orpo una "amministrazione da Robin Hood al contrario", che taglia i sussidi ai poveri e premia i ricchi con tagli alle tasse.

Le proteste più lampanti sono iniziate con l'occupazione dell'Università di Helsinki da parte degli studenti, un movimento che sta entrando nella sua terza settimana e per il quale un migliaio di dipendenti universitari ha firmato una lettera di sostegno.

Gli organizzatori affermano che il movimento si è "diffuso a macchia d'olio" in ogni altra grande università del Paese.

"Sosteniamo il punto di vista degli studenti e la direzione comprende le preoccupazioni degli occupanti per il sostentamento degli studenti stessi", afferma il vice rettore Kai Nordlund in un comunicato.

Gli studenti affermano di aver sopportato abbastanza tagli e che è necessario tracciare una linea di demarcazione.

"Nell'ultimo decennio il sostegno sociale che gli studenti finlandesi hanno ricevuto è stato costantemente tagliato e questo governo sta continuando a farlo, peggiorando la situazione e costringendoci a indebitarci di più per studiare, il che significa che quando ci laureiamo abbiamo un'enorme quantità di debito da ripagare", afferma Havu Laakso, uno degli studenti che occupano l'Università di Helsinki.

Laakso e i suoi colleghi iniziano la settimana con il morale alto, dopo il 'tira e molla' con le autorità che hanno ordinato loro di sgomberare prima che il presidente finlandese, Sauli Niinistö, intervenisse a un recente evento nell'edificio.

Alla fine, gli studenti, le cui fila si erano notevolmente rimpinguate con la prospettiva di uno sgombero forzato, sono riusciti a fare molto rumore durante il discorso di Niinistö.

"L'attuale governo vuole anche aumentare le tasse universitarie e inasprire la politica sull'immigrazione, facendo in modo che gli studenti internazionali abbiano solo tre mesi di tempo per trovare un lavoro una volta laureati, oppure saranno cacciati", spiega Laakso a Euronews.

Gli analisti sono rimasti perplessi sul motivo per cui l'attuale governo avrebbe tagliato le indennità di alloggio, mentre allo stesso tempo avrebbe bisogno di attrarre migliaia di lavoratori stranieri per occupare posti di lavoro tradizionalmente poco retribuiti, come l'assistenza infermieristica e agli anziani.

Questi lavoratori fanno affidamento proprio su questo tipo di benefici per sbarcare il lunario: poco chiaro è anche il motivo per cui sarebbe stata imposta una tempistica così stretta ai laureati internazionali, le cui competenze sono necessarie se la Finlandia vuole essere una delle economie più innovative e tecnologiche d'Europa.

Students occupy main campus building of Helsinki University, 28 September 2023

Reazione politica alle proteste degli studenti

Un politico del partito di coalizione nazionale al governo ha inasprito la questione durante il fine settimana, inquadrando gli studenti come "invasori di sinistra" che chiedevano irragionevolmente più sussidi e indennità dallo Stato.

Invece, i politici dell'opposizione, appartenenti ai Socialdemocratici, hanno messo in dubbio il motivo per cui i membri del parlamento erano disposti a fare tagli al welfare, ma non a recarsi alla protesta e spiegare perché lo stessero facendo.

Sandra Bergqvist, ministro finlandese della Gioventù, ha dichiarato a Euronews di comprendere le preoccupazioni degli studenti per i tagli al bilancio: "Quando il portafoglio si restringe, si reagisce - ha detto - il diritto di manifestare è fondamentale per la società finlandese.

Tuttavia, dobbiamo tenere presente che l'iscrizione all'istruzione superiore è gratuita per i finlandesi, rispetto ai Paesi in cui le tasse universitarie possono già essere significative".

Bergqvist sottolinea che il governo offre già agli studenti una borsa di studio, sussidi per l'alloggio, pasti sovvenzionati e una garanzia statale per il prestito e "continuerà a sostenere gli studenti in modo significativo attraverso questi mezzi, ma in questa difficile situazione economica una parte maggiore del sostegno finanziario agli studenti sarà basata sui prestiti".

Students protesting outside Helsinki University main campus, September 2023

Le chiese finlandesi si impegnano

Nel frattempo, una chiesa parrocchiale di Helsinki ha definito "empio" tagliare i fondi a persone già a basso reddito e svantaggiate, mentre gli account ufficiali della cattedrale di Turku hanno pubblicato un messaggio di sostegno, affermando che "prendersi cura dei propri cari fa parte della fede cristiana, a prescindere dall'affiliazione di partito".

Gli scioperi di "Occupy Education" si sono estesi anche ad alcune scuole superiori finlandesi, prima nella regione della capitale e ora in diverse altre città, mentre il sindacato che rappresenta gli studenti delle scuole superiori, Lukio, incoraggia i suoi membri adolescenti ad alzare la voce.

"Ci sono molte proteste in corso in tutto il Paese e credo che il governo dovrà prestare attenzione, ma non sono troppo fiduciosa che cambieranno", ha dichiarato a Euronews Ella Siltanen, presidente del Lukio.

I tentativi di riformare il mercato del lavoro

Oltre ai tagli ai sussidi per gli studenti e alle misure più restrittive per l'immigrazione, il governo sta proponendo alcune delle più ampie riforme del mercato del lavoro degli ultimi decenni.

Sebbene gli esperti concordino sul fatto che il sistema di previdenza sociale e le norme del mercato del lavoro finlandese siano mature per una revisione, i finlandesi sono riluttanti ad accettare un cambiamento totale.

Un precedente tentativo di riforme radicali all'inizio degli anni '90 è caduto nel vuoto, dopo che i sindacati hanno minacciato uno sciopero generale a livello nazionale.

Più recentemente, l'introduzione del cosiddetto "modello di attivazione" per far uscire le persone dai sussidi e farle entrare nel mondo del lavoro, introdotto dal governo del premier Juha Sipilä nel 2018, è stato accolto da proteste diffuse, in quanto puniva essenzialmente i disoccupati in cerca di lavoro che non riuscivano a trovare un impiego.

Il modello di attivazione, profondamente impopolare, è stato in gran parte ritirato dal governo successivo (di sinistra), in seguito alla rivelazione che più di 90.000 persone avevano subito un taglio dei sussidi.

Finnish President Sauli Niinistö speaks to protesters after attending a separate event at the University of Helsinki, 28 September 2023

I sindacati lanciano tre settimane di sciopero mirato

L'attuale governo è entrato in carica con la promessa di limitare l'indebitamento pubblico e di contenere quelle che considerava le spese "dispendiose" dell'amministrazione di Sanna Marin.

Tuttavia, ha già superato il proprio limite di 10 miliardi di euro e sta acquisendo debito allo stesso ritmo del governo della premier precedente, mettendo a tacere l'idea che il partito della Coalizione nazionale, conservatore dal punto di vista fiscale, sia in qualche modo più bravo a gestire l'economia rispetto alla sua controparte di sinistra, rappresentata dai Socialdemocratici.

"Credo che si debba tornare agli anni '90 prima di avere questo tipo di governo", spiega Jarkko Eloranta - presidente dell'Organizzazione centrale dei sindacati finlandesi Sak - questo non è un bilancio di austerità che il governo ha introdotto, perché sta dando sgravi fiscali ai più ricchi, come la riduzione delle tasse per le persone che guadagnano più di 80.000 euro all'anno.

Questo è un governo da Robin Hood al contrario, prende dai poveri e dà ai ricchi, quindi in questo senso è solo un bilancio di austerità per le persone a basso reddito".

Nell'ambito delle proteste più ampie, il Sak di Eloranta ha annunciato tre settimane di scioperi mirati in diversi settori e in diverse parti del Paese: il sindacato sta mostrando i muscoli, sperando di dare al governo un assaggio di ciò che potrebbe accadere se non ritirasse alcune delle politiche che i sindacati ritengono problematiche.

"Naturalmente abbiamo altri piani da attuare se la situazione dovesse continuare e sono certo che il governo non sarà scosso o indietreggerà a causa delle nostre attuali attività", ha dichiarato Eloranta, alludendo a una possibile escalation delle azioni di sciopero.

I media finlandesi riportano che il ministro delle Finanze, Riikka Purra, leader del partito di estrema destra Finns, si è rifiutato di incontrare i leader sindacali da quando è entrato in carica lo scorso giugno.

"Il governo dice di ascoltare, ma non c'è nessuna vera discussione, nessun vero negoziato, sta solo attuando le proprie politiche", ribadisce Eloranta.