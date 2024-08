Di Euronews Agenzie: AP, EBU

L'eruzione, iniziata il 22 agosto a seguito di una serie di terremoti, continua ad attirare visitatori, anche stranieri, nella speranza di scattare la foto perfetta da pubblicare su Instagram.

Le continue attività eruttive in Islanda hanno provocato una pioggia di aghi di vetro sottili e affilati, caduta in questi giorni su alcune località abitate della penisola di Reykjanes, in Islanda, a causa della continua

Ha causato problemi particolari nella città di Reykjanesbær, dove ha intasato i filtri di una piscina locale e ha provocato lievi ferite dopo che i clienti li hanno calpestati a piedi nudi.

"Non abbiamo mai visto nulla di simile prima d'ora, sicuramente non è successo nelle precedenti eruzioni", ha detto il direttore degli impianti sportivi, Hafsteinn Ingibergsson.

Minney Sigurðardóttir, esperta di rischi naturali presso l'Agenzia meteorologica islandese, ha dichiarato che i getti dell'ultima eruzione sono stati particolarmente alti e che è per questo che gli aghi di vetro, informalmente "capelli della strega", si sono diffusi così tanto.

Viaggi in Islanda possibili ma bisogna stare in guardia

Il sito web di viaggi, Iceland Review, afferma che, trattandosi essenzialmente di fibra di vetro, non dovrebbe essere toccata a mani nude. Il sito dice che il Nornahár, come viene chiamato in islandese, alla fine si decompone in sabbia.

"È come il fieno, simile all'erba appena tagliata, ma quando lo si raccoglie e lo si esamina, è come se fosse costituito da piccoli aghi di vetro, e sono infatti anche pungenti", mette in guardia Bragi Sigurðsson, un residente a Reykjanesbær.

Spettacolo della natura da postare su Instagram

Nel frattempo, l'eruzione, iniziata il 22 agosto in seguito a una serie di terremoti, continua ad attirare molti visitatori, anche dall'estero nella speranza di scattare la foto perfetta da postare su Instagram.

Sam Wilkinson, un turista australiano, è rimasto ammirato dal "colore davvero incredibile", ricordando la forza attrattiva del fuoco.

View of the lava fountains pouring out from the new eruptive fissure opened at Svartsengi volcanic system, August 22, 2024 Marco di Marco/AP

Il vulcano di Reykjanes erutta da dicembre.

Secondo le autorità islandesi gli effetti dell'eruzione dovrebbero rimanere localizzati e non rappresentano una minaccia per la popolazione anche se alcune strade restano chiuse per ragioni di sicurezza.

Il vicino centro termale Blue Lagoon, una delle maggiori attrazioni turistiche dell'Islanda, ha riaperto ai visitatori il 24 agosto dopo essere stato precedentemente evacuato.

Le autorità hanno inoltre consigliato alle persone di non avvicinarsi troppo all'eruzione, soprattutto perché la colata lavica si sta avvicinando a un sito di addestramento militare statunitense .

Il sito di addestramento, utilizzato tra il 1952 e il 1960, è stato bonificato diversi anni fa, ma "c'è un'area piuttosto estesa contaminata da mine", secondo quanto dichiarato da Jónas Karl Þorvaldsson, capo della squadra di operazioni speciali della Guardia Costiera, all'emittente nazionale RUV.

Visitors try to get a view of the volcanic eruption in southwest Iceland, August 22, 2024 Marco di Marco/AP

Nonostante l'avvertimento, molti visitatori e curiosi continuano ad avvicinarsi all'area per vedere meglio l'eruzione.

Islanda su un punto caldo dell'Atlantico

L'Islanda, si trova sopra un punto caldo vulcanico nell'Atlantico settentrionale, ha in media un'eruzione ogni quattro o cinque anni. In geologia un punto caldo (hot-spot in inglese) è un punto della superficie terrestre interessato da un'anomala risalita del mantello verso la superficie terrestre.

L'eruzione più devastante degli ultimi tempi è stata quella del 2010 del vulcano Eyjafjallajokull, che ha riversato nuvole di cenere nell'atmosfera e interrotto il transito aereo per mesi.

Quest'ultima eruzione, al momento, non ha avuto un impatto negativo sul trasporto aereo.