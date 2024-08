Di Kristina Jovanovski

In Germania i prezzi degli affitti non possono essere superiori al 10 per cento dell'affitto medio di una zona, ma ci sono delle eccezioni. Una di queste è se l'appartamento è ad uso temporaneo, e i proprietari sono autorizzati a far pagare un extra se arredato

PUBBLICITÀ

Come molti berlinesi Jim Berghäuser è alla ricerca di un nuovo appartamento. Per il giovane vivere nella periferia della capitale della Germania significa viaggiare un'ora e mezza per raggiungere l'università dove studia. Lo studente di legge è membro dell'Alleanza contro lo sfollamento e la follia degli affitti.

L'Associazione degli inquilini di Berlino sostiene che uno dei fattori che rendono più difficile trovare una casa a lungo termine è la quantità di appartamenti arredati temporanei offerti che non sono soggetti ad affitti calmierati.

In Germania i prezzi degli affitti non possono essere superiori al 10 per cento dell'affitto medio di una zona, ma ci sono delle eccezioni. Una di queste è se l'appartamento è ad uso temporaneo, e i proprietari sono autorizzati a far pagare un extra se è arredato.

Ministero della Giustizia: nessun bisogno di cambiare la legge

L'associazione sostiene che i costi di questi appartamenti possono essere cinque volte più alti dei normali prezzi di affitto e che stanno togliendo l'offerta alle persone che cercano contratti più lunghi con affitto calmierato. Tra le richieste rivolte al ministero della Giustizia anche da parte del Partito Democratico Libero, quella di rivedere le leggi sugli affitti.

Ma anche di obbligare i proprietari a mostrare il valore dei mobili e il prezzo dell'appartamento stesso, sostenendo che ciò finirà per far diminuire i prezzi troppo alti. Il ministero della Giustizia ha dichiarato che non cambierà la legge.

"Sembra che l'Fdp, il Partito Democratico Libero, sia solo a favore dei proprietari e non faccia nulla per gli inquilini. Non fanno nulla per quanto riguarda i cambiamenti che regolerebbero il mercato", afferma Ulrike Hamann-Onnertz, direttore generale dell'Associazione degli inquilini di Berlino.

Il ministero della Giustizia ha dichiarato a Euronews di non vedere la necessità di cambiare la legge quando si tratta di alloggi arredati e che la costruzione di nuovi appartamenti aiuterà a combattere l'aumento degli affitti nel lungo termine.

Il ministero ha citato un rapporto della società di consulenza Oxford Economics sul controllo degli affitti e sugli appartamenti arredati, secondo cui la costruzione di nuovi alloggi aumenterebbe l'offerta.

Il gruppo parlamentare Fdp ha dichiarato a Euronews che l'attenzione dovrebbe concentrarsi su una costruzione più rapida ed economica, invece che sulle normative.

Crisi edilizia

L'aumento dei costi e l'alta inflazione hanno portato a una crisi nell'edilizia residenziale e la costruzione di alloggi è ben al di sotto degli obiettivi governativi.

La Germania ha una delle più alte percentuali di affittuari rispetto ai proprietari in Europa. Ma non è l'unica a far fronte al problema degli affitti brevi.

Il ministro dell'edilizia tedesco ha dichiarato che il governo presenterà una strategia per il trasferimento delle persone in campagna per far fronte alla carenza di alloggi.