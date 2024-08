Di Kristina Jovanovski

L'amministrazione locale di Berlino è sotto inchiesta per la gestione della sicurezza dei ciclisti nella capitale tedesca. I ciclisti chiedono più infrastrutture che permettano di andare in bicicletta in sicurezza

PUBBLICITÀ

Auto e biciclette affollano le strade in un incrocio trafficato nel centro di Berlino, nello stesso punto che conduce a uno dei quartieri alla moda della capitale e dove un ciclista di 26 anni è stato investito da un camion il mese scorso. Il giovane è morto per le ferite riportate.

La scorsa settimana migliaia di ciclisti hanno manifestato contro il governo locale di Berlino che ha sospeso la costruzione della maggior parte delle superstrade ciclabili. Cinque persone hanno inoltre deciso di fare causa al governo della città per non aver fornito uno spazio protetto per i ciclisti.

"Le persone che vanno in bicicletta a Berlino spesso affrontano situazioni di vita o di morte, hanno paura per la loro vita quando vanno in bici e il governo non riesce a proteggere i ciclisti", afferma Mara Hasenjuergen, responsabile delle comunicazioni della Ong Changing Cities. Tra le denunce degli attivisti l'assenza di spazio e infrastrutture.

Sentito da Euronews, le autorità locali di Berlino hanno dichiarato che non stanno annullando i piani per le superstrade ma li sta ritardando perché hanno bisogno di più tempo per pianificarli. Pianificare questi percorsi richiederebbe tempo perché lunghi e complicati e potrebbero non essere sicuri per i ciclisti, i piani devono inoltre rientrare nel bilancio della città.

446 ciclisti uccisi in Germania nel 2023

446 ciclisti uccisi in Germania nel 2023, sono questi i dati della Ong Adfc relativi allo scorso anno. Secondo gli esperti il governo nazionale stabilisce regole stradali che impediscono alle città di implementare strategie proprio per i ciclisti. Tra gli esempi virtuosi quello di Parigi e della sindaca Anne Hidalgo grazie agli investimenti per aumentare lo spazio per i ciclisti. Gli attivisti sostengono inoltre che più corsie non aiuterebbero solo i ciclisti ma anche gli automobilisti.

Nel video le interviste di approfondimento.