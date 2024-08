mmmmmmmmmmmmm

Tragico incidente aereo venerdì nei cieli sopra la costa di Le Lavandou, nel dipartimento del Var, in Francia. Un jet Fouga Magister è precipitato in mare durante un'esibizione, causando la morte del suo pilota. Il velivolo, appartenente a un'associazione privata, è stato utilizzato dalla Patroille de France dal 1964 al 1980.

La prefettura di Var ha confermato il ritrovamento del corpo del pilota, Didier Berger, 65 anni. Il padre di Berger era morto nelle stesse circostanze nel 2003.

Non c'è il sedile eiettabile

Il jet subsonico biposto, mitico e molto popolare tra gli appassionati di aviazione ma privo di sedile eiettabile, si stava esibendo poco prima di una dimostrazione della Patrouille de France (PAF), secondo quanto riferito da un portavoce della Forza aerea e spaziale francese (AAE).

In seguito all'impatto in mare è stata messa in atto un'operazione di salvataggio che ha coinvolto la gendarmeria marittima, i vigili del fuoco e la marina.

Aperta un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'incidente

La procura di Tolone ha aperto un'inchiesta per determinare le cause dell'incidente. Come precauzione di sicurezza, la navigazione e le attività nautiche nell'area dell'incidente sono state vietate fino a nuovo avviso.

L'esibizione aerea faceva parte delle commemorazioni per l'80° anniversario dell'Operazione Dragoon, un'importante azione militare della Seconda Guerra Mondiale in Provenza. In seguito all'incidente, la Patrouille de France, che avrebbe dovuto partecipare, ha cancellato il suo spettacolo aereo.

I fasti del Fouga Magister

Il Fouga Magister, entrato in servizio negli anni '50, è stato a lungo uno dei preferiti della Patroille de France (PAF), anche per la sua grande manovrabilità. Ha cessato di equipaggiare la Patrouille nel 1980 ed è ora utilizzato sugli Alpha Jet. Ha lasciato anche l'esercito nel 1996 e ora è l'orgoglio di alcuni club di volo privati.