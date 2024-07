Di Euronews Agenzie: AP

Ultime notizie sui Giochi Olimpici. Arriva dal nuoto la prima medaglia d'oro italiana. Nadal affronterà Djokovic, mentre il Giappone è in testa al medagliere, seguito da Australia e Stati Uniti.

In una domenica olimpica ricca di stelle, Nicolò Martinenghi ha regalato all'Italia la sua prima medaglia d'oro ai Giochi di Parigi 2024. Con un finale clamoroso, il nuotatore varesino ha vinto i 100 metri rana maschili, battendo per due centesimi di secondo il favorito e già due volte campione olimpico Adam Peaty. L'italiano completa così anche un suo percorso personale, dopo essere stato campione europeo e mondiale. Il britannico, invece, si era preso una lunga pausa per problemi di salute mentale. Al suo ritorno, si era presentato alla finale come il miglior qualificato.

Nel tennis maschile, lo spagnolo Rafael Nadal ha battuto l'ungherese Marton Fucsovics in tre set per conquistare un posto al 2° turno, che si prospetta uno match storico per il tennis mondiale. Affronterà il serbo Novak Djokovic, il 60esimo (e magari ultimo) incontro tra i due rivali di lunga data.

Nel frattempo, le preoccupazioni continuano a incombere sulle gaare di nuoto, poiché la qualità dell'acqua della Senna rimane al di sotto dei livelli di sicurezza, minacciando di rinviare il triathlon di martedì 30 luglio.

La rimonta olimpica di LeBron spinge gli Stati Uniti oltre l'ostacolo Serbia all'esordio

Nella netta vittoria per 110-84 sulla Serbia, LeBron James ha segnato 21 punti, conditi da nove rimbalzi e sette assist, mentre Kevin Durant dei Phoenix Suns ha messo a canestro i primi otto tiri su otto, realizzando 23 punti in meno di 17 minuti. I due atleti più esperti della squadra statunitense hanno aperto i Giochi di Parigi con uno spettacolo quasi perfetto, con l'obiettivo di conquistare la quinta medaglia d'oro consecutiva per gli americani.

LeBron James in azione contro la Serbia AP/Michael Conroy

Rafael Nadal vince il singolare maschile e affronterà Novak Djokovic

Le bandiere spagnole rosse e gialle sventolavano sugli spalti, mentre Nadal batteva l'ungherese Marton Fucsovics per 6-1, 4-6, 6-4 nel primo turno del tennis maschile, preparando così una sfida storica contro il rivale Novak Djokovic. I due si affronteranno oggi, lunedì 29 luglio. La pioggia ha causato problemi anche al programma tennistico che è stato costretto a una interruzione forzata a causa dell'acqua caduta sui campi esterni venerdì scorso.

"È sempre stato super speciale giocare contro Novak, no? Non c'è dubbio. Ma la differenza è che normalmente abbiamo giocato per le finali o per le semifinali. Questo", ha detto il 38enne Nadal con una risatina, "Questa volta è un secondo turno". Il maiorchino ha vinto anche il suo doppio sabato sera, giocando insieme al connazionale Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo Rafael Nadal celebra la sua vittoria sull'ungherese Marton Fucsovics nel torneo maschile singolare ai Giochi estivi 2024, domenica 28 luglio 2024 AP/Manu Fernandez

Continua la polemica sulla blasfemia durante la cerimonia di apertura

Non si ferma l'acceso dibattito su una presunta offesa ai cristiani durante l'inaugurazione delle Olimpiadi di venerdì scorso. La scena ha visto protagonista la DJ e produttrice Barbara Butch, un'icona LGBTQ+, affiancata da artisti drag e ballerini.

Dopo che il direttore artisticoThomas Jolly ha negato qualsiasi evocazione intenzionale dell'"Ultima Cena", la portavoce di Parigi 2024Anne Descamps ha dichiarato: "Non c'è mai stata l'intenzione di mancare di rispetto ad alcun gruppo religioso. Al contrario, credo che con Thomas Jolly abbiamo cercato di celebrare la tolleranza della comunità". Le proteste, sia in Francia che all'estero, sono continuate domenica, con una manifestazione davanti all'ambasciata francese a Bucarest.

Tristan Tate tiene in mano una foto della scena della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi che sembrava evocare “L'Ultima Cena” di Leonardo da Vinci AP/Andreea Alexandru

Il giocatore olandese Steven van de Velde fischiato prima di giocare

Steven van de Velde, il giocatore di beach volley olandese che ha scontato una pena in carcere per aver avuto un rapporto sessuale con una bambina di 12 anni, ha ricevuto fischi e applausi durante la presentazione domenica nel suo match d'esordio alle Olimpiadi di Parigi. Van de Velde ha poi perso la sua partita inaugurale.

Dopo la sconfitta in tre set contro l'Italia, Van de Velde non ha parlato con i giornalisti, contravvenendo a una politica del CIO in vigore da tempo. "Non è qui perché voleva solo riposare la mente e concentrarsi sulla partita", ha detto il compagno di squadra Matthew Immers.

L'olandese Steven van de Velde serve durante una partita di beach volley contro l'Italia alle Olimpiadi 2024, domenica 28 luglio 2024, Parigi, Francia AP Photo/Robert F. Bukaty

Léon Marchand rende orgogliosi i padroni di casa con l'oro nei 400 metri misti

Léon Marchand ha portato sulle sue spalle il paragone con l'ex fenomeno statunitense Michael Phelps e le speranze di una nazione. Domenica sera un pubblico festante lo ha applaudito a ogni sua bracciata, mentre il ventiduenne regalava alla Francia una medaglia d'oro nel nuoto, con una vittoria dominante nei 400 metri misti maschili.

Il francese Léon Marchand festeggia dopo aver vinto la finale dei 400 metri misti maschili alle Olimpiadi 2024 AP/Martin Meissner

La qualità dell'acqua della Senna è ancora scarsa: cancellata la sessione di triathlon

Un evento di triathlon pre-gara previsto per domenica sulla Senna è stato annullato a causa delle continue preoccupazioni sulla qualità dell'acqua. Le forti piogge durante la cerimonia di apertura hanno riacceso i timori sulla possibilità che la Senna non sia abbastanza pulita da ospitare i nuotatori per la gara di triathlon di martedì.

Gli organizzatori di Parigi hanno dichiarato di essere fiduciosi che i triatleti potranno nuotare nel famoso fiume della città durante gli eventi veri e propri della prossima settimana. Recenti test effettuati dall'ente idrico francese hanno indicato che quando il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha fatto una nuotata nel fiumeper dimostrarne la sicurezza, poco più di una settimana fa, i livelli di escherichia coli erano già al di sopra del limite di sicurezza stabilito dalle norme europee.

Una donna si gode il sole del mattino sulla riva della Senna in occasione delle Olimpiadi 2024, domenica 28 luglio 2024, a Parigi, in Francia. AP/Dar Yasin

Per la prima volta, i surfisti dormono su una nave da crociera al largo di Tahiti

I letti di cartone sono la soluzione di Parigi per fornire agli atleti un posto dove dormire per le Olimpiadi 2024. Ma a quasi 20.000 chilometri di distanza, a Tahiti, dove si svolgeranno le gare di surf, gli atleti saranno ospitati su una nave da crociera.

L'Aranui 5 può ospitare circa 230 passeggeri e dispone di un centro benessere e di una palestra. "È insolito, ma sembra che agli atleti piaccia", ha dichiarato il presidente della Polinesia francese Moetai Brotherson.

La nave da crociera Aranui 5 si trova al largo della costa in vista della gara di surf delle Olimpiadi 2024, venerdì 26 luglio 2024, vicino a Teahupo'o, Tahiti AP/Gregory Bull

La Spagna batte la Cina numero 2 al mondo nel basket femminile

Maria Araujo ha realizzato un canestro da 3 punti a 3.06 secondi dalla fine dei tempi supplementari. Così la Spagna ha concluso la sua rimonta e ha battuto la Cina per 90-89. Queralt Casas ha tirato sul suono della sirena dopo che Li Yueru aveva segnato a 4 secondi dalla fine per il vantaggio finale. Quando la palla ha mosso la retina, le spagnole si sono riunite in un grande abbraccio per festeggiare la sconfitta della squadra numero 2 al mondo. Alba Torrens, capitano della Spagna, ha definito la vittoria "straordinaria".

La spagnola Leonor Rodriguez festeggia con le compagne di squadra dopo la vittoria contro la Cina nel torneo di basket femminile alle Olimpiadi 2024, domenica 28 luglio 2024 AP/Michael Conroy

Ferrand-Prevot vince finalmente l'oro nella mountain bike per la Francia

Dopo oltre un decennio di tentativi, la ciclista francese Pauline Ferrand-Prevot ha finalmente vinto la medaglia d'oro olimpica che le era sempre sfuggita. Ha attaccato presto e le avversarie non l'hanno più vista, finendo con 2 minuti e 57 secondi di vantaggio sulle altre, accolta da una folla festante al traguardo.

La francese Pauline Ferrand-Prevot festeggia la vittoria nella gara femminile di mountain bike alle Olimpiadi 2024, domenica 28 luglio 2024, a Elancourt, Francia AP/George Walker IV

Giornata felice per il Giappone con gli ori di judo e skateboard

Il sogno dei fratelli Abe di vincere nello stesso giorno la medaglia d'oro nel judo per il Giappone, alla loro seconda Olimpiade consecutiva, è terminato domenica con la scioccante sconfitta di Uta Abe contro Diyora Keldiyorova dell'Uzbekistan negli ottavi di finale. Tuttavia, Hifumi Abe, fratello maggiore di Uta, è riuscito a vincere la sua seconda medaglia d'oro. I due avevano vinto entrambi l'oro nello stesso giorno alle Olimpiadi di Tokyo.

Il giapponese Hifumi Abe festeggia dopo aver sconfitto il brasiliano Willian Lima nella finale di judo a squadre maschile (66 kg) alla Champ-de-Mars Arena di Parigi Eugene Hoshiko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Le connazionali Coco Yoshizawa e Liz Akama hanno conquistato l'oro e l'argento nello street skateboarding femminile. Akama era al primo posto dopo aver eseguito i primi due trick, prima che Yoshizawa scivolasse lungo le grandi rotaie del percorso al quarto tentativo di trick, ottenendo un punteggio di 96,49 e superando la compagna di squadra. Il trick, che ha suscitato entusiasmo tra il pubblico, ha ottenuto il punteggio più alto della giornata.

La giapponese Coco Yoshizawa festeggia dopo aver vinto la medaglia d'oro nella finale femminile di street skateboard AP/Vadim Ghirda

Compagne di stanza ma non rivali: le tiratrici sudcoreane vincono l'oro e l'argento

Sono coinquiline e detentrici di record olimpici, ma non rivali. Anche in una gara di tiro a segno per la medaglia d'oro. Due tiratrici sudcoreane con un legame speciale hanno combattuto per il posto più alto del podio senza rancore. Oh Ye Jin ha conquistato l'oro e Kim Yeji l'argento nella pistola ad aria compressa 10 metri femminile, battendo entrambe il record precedente. "È come se fosse la mia sorella più giovane e voglio sempre prendermi cura di lei ed essere sempre presente per lei", ha detto Kim, medaglia d'argento. "Non la vedo come una rivale".