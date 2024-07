Di Euronews Agenzie: AP

Van de Velde è stato accolto tra i fischi nel match a Parigi contro la coppia italiana. Il pallavolotista, condannato per stupro, ha scontato la sua pena e secondo il Comitato olimpico olandese soddisfa le condizioni per tornare alle competizioni

Steven Van de Velde, il giocatore di beach volley olandese condannato nel 2016 per aver fatto sesso con una dodicenne in Inghilterra, è stato accolto da alcuni fischi durante il suo debutto olimpico domenica quando insieme al compagno di squadra Matthew Immers ha incontrato gli italiani Alex Ranghieri e Adrian Carambula sulla sabbia dello Stadio della Torre Eiffel. Gli olandesi sono stati poi battuti 2-1.

"Se un atleta o un membro dello staff avesse una condanna del genere, non potrebbe far parte della nostra squadra", ha dichiarato questa settimana la capa della delegazione australiana Anna Meares, criticando la scelta di far gareggiare de Velde. "Abbiamo un certo numero di atleti sotto i 18 e sotto i 16 anni e quindi queste politiche sono ben applicate per salvaguardare la nostra squadra", ha aggiunto.

Perché è stato condannato Van de Velde

Oggi 29enne, Van de Velde è stato condannato a quattro anni di carcere dopo la condanna per lo stupro di una ragazza che avrebbe conosciuto online. Ha scontato 13 mesi di carcere.

Dopo il suo rilascio, il Comitato olimpico olandese ha dichiarato che Van de Velde soddisfa le condizioni per tornare alle competizioni dopo una condanna e ha ripreso la sua carriera nel 2017, "dopo un intenso processo professionalmente supervisionato". "Van de Velde ora soddisfa tutti i requisiti di qualificazione per i Giochi Olimpici e fa quindi parte della squadra", ha dichiarato il comitato.

La Federazione Internazionale di Pallavolo ha dichiarato di non poter impedire ai Paesi Bassi di inviare Van de Velde a Parigi dopo che si era qualificato nel modo consueto.

Van de Velde, che non alloggia nel villaggio degli atleti e non è stato disponibile per i media, ha dichiarato che l'incidente è stato "il più grande errore della sua vita".

"Capisco che, in vista del più grande evento sportivo del mondo, questo possa attirare l'attenzione dei media internazionali", ha scritto in una dichiarazione pubblicata sul sito web della Federazione olandese di pallavolo. "Non posso fare marcia indietro, quindi dovrò sopportarne le conseguenze", ha aggiunto.